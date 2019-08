„Ich bin abhängig und brauche Hilfe!“ Oft dauert es Jahre, bis ein Süchtiger das sagen kann. Wer aufhört, seine Abhängigkeit zu verdrängen, macht schon den ersten Schritt zurück in ein Leben ohne Sucht.

Wie aber entsteht eine Abhängigkeit und auf welche Hilfsangebote können Betroffene und Angehörige zurückgreifen? Darüber berichten Dagmar Schlüter und Sonja Dustmann , Sozialarbeiterinnen in der Beratungsstelle für Menschen mit Suchtproblemen beim Caritasverband für den Kreis Coesfeld, am Mittwoch (14. August) im St.-Marien-Hospital. Die Veranstaltung in der Reihe „Marien-Dialog“ beginnt um 17 Uhr. Möglichkeiten eines risikoarmen Alkoholkonsums, die Wirkung von Alkohol, Entstehungsbedingungen einer Abhängigkeit und Möglichkeiten der Diagnose sind die Hauptthemen. Ein Einblick in die Arbeitsweise der Beratungsstelle bildet laut Pressetext des St.-Marien-Hospitals den Abschluss der Veranstaltung.

Der monatliche „MarienDialog“ richtet sich an medizinische Laien, Fragen aus dem Auditorium sind ausdrücklich erwünscht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltung findet im Nebengebäude B statt.