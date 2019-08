„Tanztheater für Männer und Frauen ab 55 Jahre“ – so heißt einer der zahlreichen Kurse, die die Familienbildungsstätte ( FBS ) in Lüdinghausen anbietet. Seit fünf Jahren ist er im Programm, nun steht er vor dem Aus. Das Problem: An dem Kursus nahmen zuletzt nur noch fünf Frauen teil. Männer wären zwar, der Titel sagt es, auch gern gesehen, haben das Angebot aber bisher nicht angenommen.

Die Teilnehmerzahl sei also viel zu gering, als dass sich der Kursus noch finanzieren ließe, gibt Barbara Witt den Standpunkt der FBS wieder. Die 70-jährige Lüdinghauserin nimmt an der von Anke Lux geleiteten Veranstaltung seit zehn Jahren teil – die ersten fünf in Hamm und nach ihrem Umzug dann in der Steverstadt.

Witt und ihre vier Mittänzerinnen suchen nun händeringend weitere Interessierte, damit der Kursus nicht sterben muss. Dabei gehe es ihnen nicht nur um die sportliche Bewegung an sich, so die 70-Jährige. „Wir haben nun mehr Erfahrung, Persönlichkeit und einen besseren Zugang zu uns selbst“, sagt Witt. „Das ausdrücken zu können, hat eine andere Dimension als zehn Mal Seilchenspringen.“

Lux biete kein klassisches Tanztheater im Sinne einer Vorführung, sondern die Gelegenheit, sich mit Bewegungen zur Musik nach und nach persönlich weiterzuentwickeln. Ihre eigenen Erfahrungen in den vergangenen zehn Jahren beschreibt Witt so: „Ich bin mir selber auf die Schliche gekommen. Ich habe mehr Mut entwickelt, anderen zu begegnen. Ich traue mir mehr zu als früher. Und dadurch werde ich auch eher wahrgenommen.“

Seniorenbeirat um Unterstützung gebeten

Wie das funktioniert? Bei dem Kursus würden die Teilnehmerinnen dazu ermuntert, während ihrer Tänze ein Gefühl auszudrücken. Die Leiterin gebe den Frauen Impulse, eine Beurteilung gebe es nicht, so Witt.

Unterstützung suchen die „Tanztheater“-Frauen auch beim Seniorenbeirat der Stadt. Bei dessen erster Sitzung nach den Sommerferien wollen sie ihr Programm vorstellen. Mitfinanzieren könne der Beirat den Kursus nicht, aber ihn vielleicht, so hofft Witt, in seine Veranstaltungsinformation aufnehmen.