Wenn am Samstag (17. August) um 19 Uhr der Startschuss für das Rosenfest fällt, liegt hinter einigen Teilnehmern eine ganze Menge an Vorbereitung. Denn seit Montag laufen die Aufbauarbeiten im und am Rosengarten. „Wir haben glücklicherweise eingespielte Teams, die sehr verlässlich arbeiten“, betonte Friedhelm Landfester , Vorsitzender des Heimatvereins Seppenrade, am Montag im Gespräch mit den WN . Der Verein ist Ausrichter der Traditionsveranstaltung. Das Vorstandsteam hat in diesen Tagen tatkräftige Unterstützung vor allem durch die Rosenmänner, aber auch von der Landjugend und vielen weiteren Ehrenamtlichen.

„Da es sich in den beiden vergangenen Jahren bewährt hat, wird sich das Programm am Sonntag auch diesmal komplett im Rosengarten abspielen“, erläuterte Landfester. Inhaltlich setzt der Heimatverein auf Bewährtes: So gehören der Tanzabend am Kirchplatz parallel zur Disco im Rosengarten am Samstagabend ebenso zum Programm wie unter anderem der Frühschoppen, musikalische Unterhaltung durch verschiedene Gruppen, die Cafeteria und Aktionen für Kinder am Sonntag. Auch das Wolfsburger Figurentheater am Montag darf nicht fehlen.

Das Feuerwerk zum Abschluss des dreitägigen Festes wird es allerdings nicht mehr geben. Im vergangenen Jahr ist es aufgrund der Trockenheit ausgefallen (WN berichteten). „Wir haben im Vorstand nun entschieden, auch aus Umweltschutzgründen künftig ganz auf ein Feuerwerk zu verzichten“, berichtete Landfester.

Fehlen wird in diesem Jahr ebenfalls wieder der Autoscooter. Ein Nachbar hatte bereits im vergangenen Jahr sein Grundstück dafür nicht mehr zur Verfügung gestellt, wie Landfester mitteilte. „Es hat auch jetzt noch mal ein Gespräch gegeben, aber leider war da nichts zu machen“, so der Heimatvereinsvorsitzende.