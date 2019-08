„Es gibt immer weniger Bewerber“

Lüdinghausen -

Die Betriebe in Lüdinghausen müssen sich kein Hauen und Stechen liefern, um geeigneten Nachwuchs zu finden – zurzeit zumindest. Doch die Suche wird immer schwieriger. Denn Abitur und Studium sind deutlich beliebter als der klassische Lehrberuf. Licht am Ende des Tunnels ist nicht in Sicht.