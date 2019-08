Durch die geringen Niederschläge seit 2018 befänden sich viele Bäume im Trockenstress, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Boden sei zumeist ausgetrocknet, die Wurzeln könnten nicht genügend Wasser aufnehmen. Bei einigen Bäumen, insbesondere bei Birken, könne der andauernde Wassermangel auch zu einem kompletten Absterben führen. „Abgestorbene Bäume, die eine Gefahr darstellen, müssen dann aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden“, heißt es in dem Pressetext.

Im Frühsommer wurden bereits acht Bäume auf Spielplätzen und Schulhöfen gefällt, in den kommenden Tagen folgen weitere 34 – unter anderem am Rohrkamp, auf dem Stadiongelände, an der Bahnhofstraße, an der Struckskuh sowie an der Marien- und Ostwallschule. Die Arbeiten übernimmt eine Fachfirma aus Greven.

Klimabäume als Ersatz

Wie die Stadt mitteilt, werden im Herbst insbesondere an den Alleen im Außenbereich noch weitere Fällungen abgestorbener Bäume erforderlich sein. Die Kontrollen und Erfassungen der abgestorbenen Bäume laufen zurzeit. Entsprechende Ersatzpflanzungen seien – soweit möglich – für die nächste Pflanzsaison geplant. Dafür würden sogenannte Klimabäume mit hoher Trockenheitstoleranz und Frosthärte ausgewählt.