Nicht nur inhaltlich neu, sondern auch äußerlich komplett überarbeitet kommt das Programmheft der Kulturbühne Lüdinghausen für die Spielzeit 2019/2020 daher. „Wir haben uns für ein zeitgemäßeres und ansprechenderes Layout entschieden“, berichtete der Beigeordnete Matthias Kortendieck bei der Vorstellung im Rathaus am Donnerstag. Die Kulturbeauftragte Martina Götsch wartete noch mit einer weiteren Neuerung auf: „Karten gibt es von nun an auch online.“ Denn die Stadt arbeitet mit dem webbasierten Ticketsystem Pro Ticket zusammen. Während der Abonnementverkauf (zu vergünstigten Preisen) ausschließlich über die Stadt läuft, gibt es Einzelkarten ab sofort nicht nur im Internet, sondern auch bei Lüdinghausen Marketing.

„Inhaltlich haben wir wieder eine Mischung zum Lachen, aber auch zum Nachdenken sowie mit Spannung zusammengestellt“, so Götsch. Dabei dürfen bekannte Schauspieler nicht fehlen. „Das ist den Besuchern wichtig“, weiß die Kulturbeauftragte. So stehen in dieser Spielzeit unter anderem der als Privatdetektiv Wilsberg bekannte Leonard Lansink samt Heinrich Schafmeister, Gerit Kling („Rote Rosen“), Janina Hartwig („Um Himmels Willen“) und Mathias Herrmann („Alarm für Cobra 11“) auf der Bühne des Schulzen­trums an der Tüllinghofer Straße.

Und noch etwas Neues hält die Stadt parat: Im gleichen Layout des Programmheftes gibt es jeweils für die erste und zweite Jahreshälfte einen Flyer, in dem die vielen Kulturveranstaltungen, die in der Burg Lüdinghausen stattfinden, gebündelt werden.