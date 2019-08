Manege frei . . .

Für 76 Kinder aus Lüdinghausen und Senden zwischen fünf und 13 Jahren ging am Freitag mit einer Galavorstellung im Zelt auf dem Stadionvorplatz eine Woche voller interessanter Erfahrungen mit dem Bielefelder Mitmachzirkus Casselly zu Ende. „Jeder von euch hat einen riesengroßen Extraapplaus verdient, ihr wart spitze“, lobte Trainerin Daniela Kaselowsky ihre Schützlinge, die zuvor in der Manege ihr Talent unter Beweis gestellt hatten.

Zirkushund Blacky sprang in Zusammenarbeit mit den jungen Hundedresseuren durch Reifen und machte so den Auftakt. Ihm folgten die Seiltänzerinnen, die mit Körperbeherrschung sowie kleinen Kunststücken begeisterten und sich stilsicher per Luftkuss verabschiedeten. Die Schwarzlichtartisten bewegten sich mit Hilfe von Ringen, Reifen und Tüchern und sorgten so für auch farblich interessante Anblicke in Neonfarben.

Die Hula-Hoop-Tänzerinnen sorgten mit den charakteristischen Reifen und dem dazu passenden Hüftschwung für südländisches Flair, während die Zauberer rund um eine Zauberkiste magisch tätig wurden. Unter anderem wurde ein in der Kiste liegender Junge zunächst scheinbar mit neun Schwertern durchbohrt, dann nach einem „Hokus pokus fidibus“ aber wieder unversehrt hervorgeholt.

Galavorstellung im Mitmachzirkus 1/35 Knapp 80 Kinder beeindruckten mit ihren Leistungen in der Zirkusmanege nicht nur ihre Eltern im Publikum. Foto: beb

Foto: beb

Foto: beb

Foto: beb

Die Bodenakrobaten bauten verschiedenste Brücken und Pyramiden, während die Trapezkünstler kopfüber oder seitwärts in der Luft hängend waghalsige Übungen vollführten. Die Vertikalseilartisten verknoteten sich gekonnt in verschiedenen Höhen. Zwischendurch verärgerten die Clowns mit lauter Musik im Gangnam-Style oder Popcorn-Rätseln immer wieder den Zirkusdirektor und erheiterten so die übrigen Gäste. Das Zirkuszelt, das Platz für 500 Zuschauer bietet, war nahezu voll besetzt.

Der Zirkus Casselly war in diesem Jahr zum 13. Mal in Lüdinghausen zu Gast und bietet Kindern alljährlich die Möglichkeit, in eine andere Welt einzutauchen. Dafür richtete Martin Pletzer , stellvertretender Leiter der Jugendräume „Exil“, zu deren Ferienprogramm die Zirkuswoche zählt, „einen ganz großen Dank an das Zirkusteam. Ich hoffe, ihr kommt nächstes Jahr wieder.“ Den Hauptdarstellern attestierte er: „Ihr habt Sensationelles geleistet und der Spaß ist auch nicht zu kurz gekommen.“ Auch 2020 dürfte es in den Sommerferien wieder heißen: „Vorhang auf!“