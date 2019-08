„Der östliche Teil Lüdinghausens ist fest in der Hand der Mühlenpaot Gemeinschaft und das bereits seit 1955“ weiß ihr Ehrenvorsitzender Klaus Rupieper zu berichten. Was ursprünglich als Siedlungsfest hauptsächlich für die Kinder vom Windmühlenberg gedacht war, hat sich seither mächtig gemausert und so feierte der Mühlenpaot am Wochenende bereits sein 32. Brunnenfest.

Die Gemeinschaft stellt über das ganze Jahr verteilt viel für ihre 580 Mitgliedsfamilien auf die Beine: Maibaum aufstellen, Seniorennachmittage, Schützenfest, um nur einige zu nennen, und eben das Brunnenfest. Thomas Fritsch, zweiter Vorsitzender der Mühlenpaotler brauchte sich gar nicht besonders ins Zeug zu legen, wenn er seine Musik auflegte, denn gute Stimmung war ohnehin vorhanden, beste Voraussetzung für einen rundum gelungenen Abend unter guten Bekannten und Freunden. Da machte es auch gar nicht so viel aus, dass Petrus offensichtlich noch nicht dazu gehört, sein Wetter war der einzige Punkt, der noch eine Verbesserung zugelassen hätte.