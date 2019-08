Als Lothar Wannigmann am Montag – nach zwei Wochen Urlaub an der Ostsee – durch die „StadtLandschaft“ radelte, rieb er sich verwundert die Augen. Waren doch sämtliche seiner selbstgebastelten Laternenmännchen, die er dort im vergangenen Jahr – wie berichtet – angebracht hatte, verschwunden. „Ich bin daraufhin direkt ins Rathaus, weil ich dachte, dass die Stadtverwaltung das Abnehmen der Figuren veranlasst hat“, erzählte Wannigmann im Gespräch mit den WN. Doch das Ergebnis war negativ: „Von Seiten der Stadt hat niemand etwas in die Wege geleitet“, ergab Wannigmanns Recherche.

Die lustigen Männchen mit Rümpfen aus Kantholz, alten Besenstielen, Resten von Aluschweißdrähten oder Kupferdraht und jeder Menge individueller „Zutaten“ aus Haushaltsabfällen haben offensichtlich Liebhaber gefunden. „Ich würde mich über Hinweise, wo die Männchen geblieben sind, freuen“, so Wannigmann.

Auf seine Basteleien verzichten müssen die Besucher der „StadtLandschaft“ dennoch nicht. Denn Wannigmann hängte am Montag direkt einige neue Männchen auf. Apropos: Die haben sich längst weit über Lüdinghausen hinaus ausgebreitet. „Im Urlaub habe ich wieder einige von ihnen verteilt“, erzählte Wannigmann. Und selbst in Frankreich und Amerika gibt es Exemplare.