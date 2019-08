Ein unbeschwerter Abend bei Musik, netten Gesprächen und mitgebrachten Leckereien lässt sich am Freitag (23. August) wieder in der Lüdinghauser Altstadt verbringen. Bereits zum elften Mal – immer am letzten Freitag in den Sommerferien – laden Händler, Gastronomiebetriebe und Lüdinghausen Marketing zum Sternenpicknick ein.

Ab 18 Uhr werden die Besucher in der Fußgängerzone erwartet. Dort stehen zahlreiche Tische, Stühle und Bänke bereit. „Aber auch mit einer Decke auf der Stever-Wiese in der Borg oder auf der Borgbühnen-Terrasse des Bistros Amadeus kann man es sich gemütlich machen“, heißt es in einer Ankündigung. Hier wird es erstmals auch Live-Musik geben: Sänger und Songwriter Uli Bause präsentiert seinen Zuhörern überwiegend Songs der 70er Jahre. Weitere Live-Musik gibt es unter anderem auf dem Marktplatz („Radio Lukas“), in der Kirchstraße („Black Caps“) oder im Kreuzungsbereich von Mühlen- und Langenbrückenstraße („Five drauf“).

Live-Musik

Auch an der St.-Felizitas-Kirche wird live gespielt: Gemeindeausschuss und Pfadfinder laden auf den Ludger-Platz ein, um zu den Klängen von Sven Hoffmann zu tanzen. Dazu gibt es Getränke und Grillwürste. Bis 22 Uhr lassen sich außerdem einige besinnliche Momente in der illuminierten Kirche erleben.

Die Erlöse aus der Aktion von Künstlerin Renate Grünewald in der Hermannstraße kommen der Christoffel-Blindenmission in Indien und Afrika zugute. Sie stellt poetische Bilder zu poetischen Texten von Franz Wittkamp aus. Singer-Songwriter Jules Christoph wird den Abend musikalisch begleiten.

Geschäfte geöffnet

In der Münsterstraße vor der „Guten Kinderstube“ gibt es das Angebot, selbst zu musizieren. Jeder, der sich traut, ist eingeladen, sein Instrument mitzubringen und mit den anderen Mutigen einfach loszulegen.

„Bevor die Besucher es sich gemütlich machen, haben sie die Gelegenheit, einen Blick in die Auslagen der Geschäfte zu werfen und das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern“, schreibt LH-Marketing weiter. Viele Händler lassen ihre Geschäfte bis 19.30 Uhr geöffnet. Übrigens: Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich beim Abendmarkt von 16 bis 20 Uhr an der Burg Lüdinghausen „warmlaufen“. Mit dem Glockenschlag zur Mitternacht endet das Sternenpicknick.