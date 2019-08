„Dieses schöne Wetter hätte ich gern am Samstag und Sonntag gehabt“, sagte ein Besucher beim Kindernachmittag des Rosenfestes am Montag. Die Kleinen kamen bei herrlichem Sonnenschein voll auf ihre Kosten.

Zum einen hatten die Fahrgeschäfte der Kirmes zu einer „Happy Hour“ eingeladen, die eifrig genutzt wurde. Zum anderen war das Figurentheater Compagnie, das seit 15 Jahren mit seinen Aufführungen die Kinder im Rosengarten begeistert, wieder in Seppenrade zu Gast. Zunächst konnten sich die Mädchen und Jungen schminken lassen, dann stand das lustige Stück „Der Besuch“ auf dem Programm. Viele Eltern und Großeltern trafen sich derweil vor dem Heimathaus bei Kaffee und heißen Waffeln.

Vier Stunden Verspätung

Zufriedenstellend war der Besuch am Sonntagabend, als ein DJ das zumeist jugendliche Publikum mit flotter Musik unterhielt. Pech hatten die Islinger Musikanten, die am Sonntagnachmittag die Heimreise in ihre fränkische Heimat antreten wollten. Ihr Bus streikte. Nachdem der zur Hilfe gerufene Kundendienst das Fahrzeug repariert hatte, verließen die Musiker Seppenrade erst mit über vierstündiger Verspätung.

Bierfass im Rosengarten

Nach dem Fest am Sonntagabend wurde versucht, die Schlösser der Kühlräume an den Biertheken zu knacken. Ein Fass Bier wurde entwendet, das später im Rosengarten gefunden wurde. Ansonsten verliefen die beiden ersten Tage für die Polizei und das DRK recht ruhig.

Mit dem Auftritt der Band „Skyfire“, aber ohne das beliebte Höhenfeuerwerk, klang das Rosenfest am Montagabend aus.