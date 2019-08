Auf großes Interesse stößt die nun zu Ende gehende Sommerausstellung des KAKTuS Kulturforums. „Die farbenprächtigen Gemälde des Malers George Stefanescu-Ramnic ziehen zahlreiche Kunstfreunde in ihren Bann. Das große Interesse an den Werken des 2007 verstorbenen Künstlers entspricht fast der ungebrochenen Beliebtheit in dessen rumänischer Heimat“, heißt es in einer Pressemitteilung. Jetzt hat sich dazu sogar noch ein Aufnahmeteam des Fernsehsenders TVR angekündigt, das eigens aus Bukarest in die Steverstadt reist.

Fürs rumänische Fernsehen

Gedreht wird die Fernsehproduktion als Dokumentation über die Ausstellung und über Lüdinghausen, den späteren Wohnort des Malers. Die Sendung werde für Rumänien und per Satellit auch für ein internationales TV-Publikum ausgestrahlt, schreibt das KAKTuS Kulturforum weiter, unter dem Titel „Minnesänger der Farben – Ausstellung in der Burg Lüdinghausen“. Das Aufnahmeteam besucht von Freitag bis Sonntag (23. bis 25. August) in der zweiten Heimat des Malers verschiedene Drehorte. Auch die eigentliche Gemäldeschau soll ins Bild kommen.

Harmonie im Farbenklang

Zu sehen sein wird in der Reportage außerdem eine Veranstaltung, zu der Kurator Radu Stefanescu anlässlich der Finissage gegen Ende der Ausstellungsphase einlädt: Am Samstag (24. August) um 16 Uhr heißt es in den Ausstellungsräumen „Harmonie im Farbenklang – Musik und Poesie in der Burg Lüdinghausen“. Thomas Böcker rezitiert Gedichte von Hesse, Hölderlin, Nietzsche und Rilke. Es spielt die Lüdinghauser Acoustic-Coverband „The Black Caps“ mit Thorsten Lomann (Gesang), André Schult (Gitarre, Gesang) und Hendrik Menting (Percussions).