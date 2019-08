Einen märchenhaften Abend in der Westruper Heide, einen Spaziergang für große und kleine Naturfreunde bieten der NABU Haltern und das Biologische Zentrum an. Die Veranstaltung findet am Freitag (23. August) von 20 bis etwa 22 Uhr statt.

Landschaft in Lila

„Wenn die Landschaft sich ganz in Lila kleidet, wenn die Sonne golden dem Horizont entgegen geht, dann lädt die Westruper Heide zum sommerlichen Abendspaziergang ein – Sand in den Schuhen ist garantiert . . .“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Bei der Exkursion erfahren die Wanderer, wo Schwarzkehlchen und Zauneidechse noch wohnen können, welche Legenden sich um die Heide ranken und wo die Märchenfiguren hausen, aber auch, welche alten Bräuche mit der Heide verbunden sind.“

Die Exkursion wird von Carola De Marco geleitet. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Flaesheimer Damm. Die Gebühr von fünf Euro pro Person muss vorab überwiesen werden.