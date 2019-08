Die Laute der arktischen Stille

In der Arktis, fernab der Zivilisation, hat sich Anne Kristin Kristiansen inmitten der Stille auf die Suche nach Geräuschen gemacht. Jetzt sind das Knacken des Eises, das Rauschen des Wassers und das Heulen des Windes wesentlicher Bestandteil einer Installation, mit der sich die Künstlerin erfolgreich beim „DEW21 Kunstpreis 2019“ beworben hat, der von der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung ausgeschrieben wurde. Die 32-Jährige, die in Lüdinghausen aufgewachsen ist und mittlerweile in Kopenhagen lebt, gehört zu den Nominierten, die ihre Werke ab dem 17. September (Dienstag) im Dortmunder U ausstellen dürfen.

Es ist eine abstrakte Arbeit, mit der Kristiansen ein aktuelles Thema in den Fokus rücken möchte – den Klimawandel. „The Arctic: A Desert“ hat sie ihre Installation überschrieben und spielt dabei ganz bewusst mit dem Begriff der Wüste. „Denn die Arktis selber ist eine Eiswüste, es gibt aber auch die Sandwüsten wie in Afrika“, erklärt die Künstlerin. „Beides sind Orte, die am meisten unter dem Klimawandel leiden.“

„Wind macht ein wahnsinniges Geräusch, das extrem laut werden, aber auch sehr fein klingen kann." Anne Kristin Kristiansen

So verweist sie mit den Geräuschen aus der Arktis auf die Eis- und mit einer Pflanze aus Afrika auf die Sandwüsten. Was von beidem sie in der Landschaft aus Keramik und Holz sehen, die mit Licht und Schatten spielt, bleibt den Betrachtern überlassen. Dabei sollen die verschiedenen Medien und Materialien einerseits zusammenspielen, aber gleichzeitig im Kontrast zueinander stehen und dadurch für Irritation sorgen. Kristiansen möchte mit ihrem Werk eine Stimmung erzeugen und ein Bewusstsein dafür schaffen, „dass das alles aufgrund des Klimawandels vielleicht nicht mehr allzu lange besteht“.

Auf einer dreiwöchigen Segeltour mit Wissenschaftlern und anderen Künstlern im Herbst vergangenen Jahres hat sie die Arktis mit eigenen Augen angesehen, mit den eigenen Ohren gelauscht – und die Geräusche festgehalten. Besonders faszinierend für Kristiansen war die zum Teil enorme Lautstärke in der stillen Landschaft. „Wenn man genau hinhört“, erzählt sie, „stellt man fest, wie viele Geräusche noch da sind.“ Nicht nur das Quietschen und Knacken des Eises. „Wind macht ein wahnsinniges Geräusch, das extrem laut werden, aber auch sehr fein klingen kann.“

„Ich freue mich über jeden, der Interesse hat und kommen möchte." Anne Kristin Kristiansen

Je nach Platzangebot möchte die 32-Jährige ihrer Installation noch weitere Elemente hinzufügen, zum Beispiel eine Glasarbeit. Insgesamt beteiligen sich 13 Künstler an der Ausstellung. Neben den Nominierten ist auch die Vorjahressiegerin vertreten, Lena von Goedeke aus Duisburg. Ob sie den Wettbewerb gewonnen hat, erfährt Kristiansen bei der Eröffnung. Danach sind „The Arctic: A Desert“ und die Werke der anderen Beteiligten noch bis zum 24. November (Sonntag) zu den Öffnungszeiten zu sehen: dienstags und mittwochs von 11 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 11 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Besonders gespannt ist die Künstlerin, die für die Zeit der Ausstellung in ihre alte Heimat zurückgekehrt ist, auf die Reaktionen der Besucher. „Was sie letzten Endes mitnehmen, darauf habe ich keinen Einfluss“, sagt sie. „Ich kann mit der Kunst etwas kreieren. Was der Betrachter erlebt, ist abhängig von seinen Erfahrungen, Erlebnissen und Interessen. Daher bin ich selbst sehr neugierig darauf, wie die Installation auf die Besucher wirkt.“ Und sie hofft, dass auch einige Lüdinghauser den Weg ins Dortmunder U finden. Kristiansen: „Ich freue mich über jeden, der Interesse hat und kommen möchte.“