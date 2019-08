Lüdinghausen -

Das Ambiente in Lüdinghausens guter Stube war sommerlich – die Mode auf dem Laufsteg dagegen schon eher für die kühlere Jahreszeit geeignet. Das Modehaus Kostenbader zeigte bei der Show am Mittwochabend wieder einmal, dass man für die professionelle Präsentation aktueller Modetrends nicht in die nächste Großstadt fahren muss.