Getreu dem Motto „Wir machen Urlaub – jedes Jahr woanders!“ ist das Ferienlager „ Heinz Live Tours“ diesmal im Stubaital. Mit 76 Kindern und 20 Leitern ist die Reisegruppe unter dem Motto „Heinz Live Tours Festspiele! Morgens Zirkus – abends Theater“ in Österreich unterwegs. Beim Gruppenwettkampf ringen fünf Spielegruppen um den Lagersieg, der neben Ruhm und Ehre auch großartige Preise mit sich bringt, heißt es in einer Pressenotiz. Ins Rennen für den Titel „Heinz Live Tours Gewinner 2019“ gehen die „Alpenelite“, die „Golden Goats“, „20 MAC“, die „Mountain Kings“ und die „Gletscher Catcher“. Neben Laufspielen und Abendshows gehören unter anderem das Fantasiespiel, Burgbau bei Nacht und die Pizzashow zum Programm. Abseits vom Gruppenwettkampf gibt es noch ausreichend Zeit für alle, das tolle Bergpanorama gemeinsam zu genießen, wie zum Beispiel bei der Mini-, Maxi- und Megatour. Alle Erlebnisse werden auf der Homepage (www.heinzlivetours.de) und in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram) festgehalten, teilen die Organisatoren abschließend mit.