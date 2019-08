Mit einem besonders anspruchsvollen Konzertabend setzt das KAKTuS Kulturforum seine Veranstaltungsreihe im Lüdinghauser Sommerfestival fort: Der vielfach ausgezeichnete Klassik-Pianist Vadim Chaimovich ist am Sonntag (25. August) Gast im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen. Beginn ist um 18 Uhr.

Preise

Chaimovich, geboren 1978 im litauischen Vilnius, absolvierte bereits als Siebenjähriger erste Auftritte mit Kammerorchestern in der damaligen Sowjetunion. Er gewann Preise als Jugendlicher im In- und Ausland und setzte die Serie internationaler Erfolge als Erwachsener fort – unter anderem beim Schubert-Wettbewerb in Dortmund, bei der „Masterplayers International Music Competition“ in Lugano und bei der „Kapell International Piano Competition“ in Maryland („Martha M. Boucher Memorial Prize“), schreibt der Veranstalter in einer Ankündigung. Als Gewinner ging er aus der „Web Concert Hall International Competition“ sowie aus der „Brad­shaw & Buono International Piano Competition“ in New York hervor. Zudem wurde er mit zahlreichen Stipendien bedacht.

Aufnahmen

Auf CD-Einspielungen Vadim Chaimovichs aus den Jahren 2008 und 2010 folgte 2013 seine dritte, mit zwei „Global Music Awards“ ausgezeichnete Live-Aufnahme „Kontraste“. Darüber hinaus erschienen auch mehrere digitale Alben mit Werken von klassischen und romantischen Komponisten. Bekannt wurde der Pianist unter anderem als Interpret so anspruchsvoller Komponisten wie Chostakovich, Mendelssohn, Beethoven, Chopin, Liszt und Domenico Scarlatti.