In wenigen Tagen sind die Sommerferien zu Ende – dann werden wieder Vokabeln gepaukt, Matheaufgaben gelöst und Gedichte analysiert. Für die meisten Schüler in Lüdinghauser geht es am Mittwoch (28. August) los. Die zukünftigen „i-Männchen“ der Grundschulen haben noch einen Tag länger frei, bevor auch für sie der „Ernst des Lebens“ beginnt.

Alle wichtigen Daten zum Schulbeginn teilt die Stadt Lüdinghausen mit:

► Ostwallgrundschule: Mittwoch (28. August), 8 Uhr, Schulbeginn für die Klassen zwei bis vier; Donnerstag (29. August), 8 Uhr, Gottesdienst für die Klasse eins in der Pfarrkirche St. Felizitas, anschließend ist die Einschulung im Atrium der Schule.

► Ludgerigrundschule: Mittwoch (28. August), 8.10 Uhr, Schulbeginn für die Klassen zwei bis vier; Donnerstag (29. August), 9.15 Uhr, Gottesdienst für die Klasse eins in der Pfarrkirche St. Felizitas, anschließend ist die Einschulungsfeier in der Aula der Schule.

► Mariengrundschule: Mittwoch (28. August), 8 Uhr, Schulbeginn für die Klassen zwei bis vier; Donnerstag (29. August), 9 Uhr, ökumenischer Gottesdienst für die Klasse eins in der Pfarrkirche St. Dionysius, anschließend ist die Einschulungsfeier in der Schule.

► Gemeinschaftshauptschule: Mittwoch (28. August), 8.05 Uhr, Schulbeginn für alle Schüler.

► Realschule: Mittwoch (28. August), 8.05 Uhr, Schulbeginn für alle Schüler.

► Sekundarschule: Mittwoch (28. August), 8.05 Uhr, Schulbeginn für die Klassen sechs bis neun. Für die Klasse fünf beginnt die Einschulung um 10.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums.

► Gymnasium Canisianum: Mittwoch (28. August), 8 Uhr, Schulbeginn für die Klassen sechs bis zwölf. Für die Klasse fünf beginnt die Einschulung um 10.30 Uhr in der Schule.

► St.-Antonius-Gymnasium: Mittwoch (28. August), 8 Uhr, Schulbeginn für die Klassen sechs bis zwölf. Für die Klasse fünf findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Felizitas statt, um 11 Uhr beginnt die Einschulung in der Aula der Schule.