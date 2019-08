„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts“, hieß es in einem Lied zum Friedensgebet der KFD-Gruppen der Region Lüdinghausen, das jetzt in der Seppenrader St.-Dionysius-Kirche stattfand. Mit diesem Zitat nach Ex-Bundeskanzler und Friebensnobelpreisträger Willy Brandt wurde die existenzielle Bedeutung des Themas Frieden in den Mittelpunkt gerückt.

Individuelle Beiträge

Dabei stand insgesamt vor allem der individuelle Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann, im Rahmen des Themas „Frieden beginnt im Herzen“ im Zentrum. „Gibt es in Ihrem Leben kleine oder eventuell auch große Kriege?“, fragte Hildegard Medding, Teamsprecherin der KFD St. Dionysius, die etwa 110 Gäste aus den verschiedenen KFD-Gruppen der umliegenden Städte und Gemeinden. Denn: „Frieden beginnt im Kleinen, da, wo wir leben.“ So wurde es in der Einführung vorgetragen und im Folgenden gefragt: „Sind wir Friedensstifter?“ Das Friedensgebet wird von den KFD-Gruppen der Region Lüdinghausen alle acht Monate im Wechsel ausgerichtet.

In einer Gemeinschaftsaktion wurden viele rote Herzen aus Tonkarton, die mit Begriffen wie Respekt, Empathie, Vernunft oder Barmherzigkeit beschriftet waren, an eine Stellwand geheftet. So entstand aus den vielen Herzen getreu dem Motto ein großes – ein Symbol für die Bedeutung des Einzelnen für das große Ganze. Nach den Fürbitten und dem Vaterunser wünschten alle Gäste ihren Nachbarn Frieden und beteten gemeinsam: „Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens.“ Der Schlusssegen endete mit der klaren Aufforderung: „Gehet hin und bringet Frieden.“

Persönliches Zitat

Nach dem Gebet in der Kirche bestand noch die Möglichkeit, beim Kaffeetrinken im Don-Bosco-Haus ins Gespräch zu kommen. Jede Teilnehmerin erhielt dabei ein persönliches Zitat zum Thema Frieden.