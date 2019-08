Die Schützen der zweiten Kompanie der St.-Johanni-Schützenbruderschaft aus Ondrup/Leversum treffen sich seit vielen Jahren am vierten Samstag im August mit ihren Familien zu ihrem Biwak auf der Festwiese am Hof Homann. Bei bestem Sommerwetter gab es ein buntes Programm für Jung und Alt. Im Mittelpunkt dabei stand das Schützenfest der Jägerkompanie. Mit dem 199. Schuss holte Alexander Hölper (in der Mitte sitzend) den Rest des Vogels von der Stange. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer noch eine Stärkung aus der Landfleischerei Feldkamp. Der nächste Termin der zweiten Kompanie ist die Generalversammlung am 2. Novembe