Lüdinghausen -

Mit mehr als 500 Mitarbeitern in Ludgerus-Haus und Marien-Hospital größter Arbeitgeber in Lüdinghausen und zugleich Teil eines großen Netzwerks zur Gesundheitsversorgung – Grund genug für einen Besuch von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in der Steverstadt.