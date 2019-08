Vom Glück in dunklen Tagen

Wenn Alfons Wilmer von seinen Kindertagen in Ondrup erzählt, wie er damals als Steppke zur Schule ins Dorf gelaufen ist, mit seinen Kameraden im Wald gespielt oder auch nach dem Mittagessen auf dem Feld bei der Ernte geholfen hat – dann ist ein Thema stets präsent: „Es war keine gute Zeit damals. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen, wie Kinder eben so sind“, versucht er möglichst undramatisch zu umschreiben, dass seine Kindheit, wie die der meisten seiner Generation, im Schatten des Zweiten Weltkriegs stattfand.

„ Wir haben versucht, das Beste draus zu machen, wie Kinder eben so sind. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen, wie Kinder eben so sind. “ Alfons Wilmer

1938, ein Jahr vor Kriegsbeginn, wurde er als jüngstes von vier Kindern eingeschult. Ein Jahr, nachdem sein Vater nach einer Operation überraschend gestorben war. „Das war nicht einfach für meine Mutter“, kann er sich noch an jene Zeit erinnern. Seine beiden älteren Brüder, die nach dem Schulabschluss die Ausbildung zum Landwirt machen wollten, wurden nacheinander eingezogen, kämpften in Stalingrad und der Normandie. „Beide wurden verletzt, haben es aber wieder nach Hause geschafft.“ Der eine nach vier Jahren französischer Gefangenschaft, der andere schlug sich zu Fuß aus Tschechien bis nach Hause durch. „So viel Glück hatten nur wenige Familien um uns herum“, weiß Wilmer.

Und auch er hatte Glück. Als er die Schule verließ, war der Krieg gerade mal ein Jahr vorüber. „Anfangs haben wir noch nicht so viel vom Krieg mitbekommen, später wurden die Luftangriffe aber auch hier immer häufiger“, erinnert sich der heute 88-Jährige. Gab es während des Schulunterrichts Fliegeralarm, wurden sie nach Hause geschickt. „Wir Kinder aus den Bauerschaften aber sollten dann zu Verwandten oder Bekannten im Dorf laufen, die einen Keller haben.“ Dieser Anweisung folgten sie allerdings nur selten. „Wir sind stattdessen ins Wäldchen unten am Berg gerannt und haben dort gespielt, bis die Sirene wieder Entwarnung gab.“ Ihre kindlich-nüchterne Sicht: Im Fall der Fälle wollten sie lieber bei einem Volltreffer im Wald sofort tot sein, als in einem Keller verschüttet zu werden.

Lieber im Wald sterben als im Keller verschüttet werden

In den letzten Kriegsmonaten sei es dann aber zu gefährlich geworden, den knapp vier Kilometer langen Weg zur Schule zu laufen. „Die Jagdflieger schossen mit ihren Bordkanonen auf alles, was sich am Boden bewegte.“ So, wie an jenem Samstagmorgen, als die Fuhrwerke zweier Milchbauern unter Beschuss gerieten. „Der eine fuhr gerade zur Molkerei, der andere war auf dem Rückweg. Und genau da, wo sie sich begegneten, wurden sie angegriffen“, schildert Wilmer die dramatische Situation. Die vier Pferde seien damals im Kugelhagel verendet. Neugierig, wie Jungs nun mal seien, sei er mit seinem Rad los gefahren, als die Nachricht die Runde gemacht hatte. „Das Schreien der sterbenden Pferde war schrecklich“, packt ihn heute noch die grausige Erinnerung.

Die Sache mit den „Einmann-Löchern“

Die beiden Milchbauern überlebten dagegen den Angriff. Sie hatten Glück. Direkt neben der Straße konnten sie sich in zwei „Einmann-Löcher“ retten. „So haben wir sie damals genannt. Die waren einen Meter tief und mit einer Abmessung von zirka 70 mal 100 Zentimetern gerade groß genug, dass dort ein Mensch Schutz finden konnte“, erklärt Wilmer. Warum er das nach all den Jahren noch so genau weiß? Er gehörte mit seinen Alterskameraden damals zu denen, die solche Gruben überall im Ort hatten ausheben müssen. Ein Kriegsdienst, der sie für viele Seppenrader zu Glücksengeln in diesen dunklen Tagen werden ließ.