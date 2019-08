Er ist eins mit dem Instrument

„Eine solch atemlose Stille habe ich hier bei einer Darbietung noch nie erlebt“, ist sich Udo Heckelmann, Vorsitzender des KAKTuS Kulturforums, sicher. Und sein Vize Herbert Baur setzt noch eins drauf: „So liebevoll wurde unser alter August Förster (gemeint war das hauseigene Klavier, Anm. d. Red.) noch nie gestreichelt.“ Der Mann, der diese Gefühlsausbrüche verursacht hatte, war Vadim Chaimovich , der die vorletzte Veranstaltung des 24. Lüdinghauser Sommerfestivals bestritt.

Er tritt überall in der Welt mit seiner Musikinterpretation auf, und dabei spielt es gar keine Rolle, ob er die jeweilige Landessprache spricht. Chaimovich beherrscht die einzige Sprache dieser Welt, die überall verstanden wird, die Musik – und das in beispielloser Perfektion. Wenn sich der in Litauen geborene, seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebende Pianist an sein Ins­trument setzt, dann ist er zu Hause, dann vergisst er seine Umgebung und wird nahezu eins mit seinem Instrument. Notenblätter braucht er keine, ohnehin spielt er die meiste Zeit mit geschlossenen Augen. Er lässt seine Finger scheinbar selbstständig, leicht und behände über die Tasten schweben, lässt sie nach Bedarf kraftvoll zugreifen, überlässt ihnen die Regie, so jedenfalls erscheint es dem Zuschauer.

Eine solche Harmonie zwischen Komposition, Instrument und Pianist erreichen vermutlich nur wenige Musiker auf dieser Welt. Die Voraussetzung ist – unter anderem – sicherlich, dass man schon in frühester Jugend diese Liebe entdeckt und sie dann mit Hingabe und Talent pflegt und ausbaut. Genau das ist der Werdegang Chaimovichs. „Niemand in unserer Familie war musikalisch vorbelastet. Und niemand hat mich zu dieser Passion hingeführt. Ich wollte es einfach und das von Anfang an“, erzählt der Künstler.

Mit der Aufzählung seiner Auszeichnungen und Erfolge könnte man Seiten füllen. Am Sonntagabend überzeugten sich die Freunde der klassischen Musik im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen von den Fähigkeiten des Meisters. Sie erlebten einen denkwürdigen Abend, an dem Chaimovich ein breit gefächertes Repertoire in unvorstellbarer Virtuosität darbot. Schon in der Pause honorierte es das Publikum mit anhaltendem Applaus, der am Schluss noch für einige Zugaben sorgte.

Nach seinen beruflichen Plänen gefragt, verriet der erfolgreiche Pianist, dass er sich künftig gerne neben seinen Konzerten verstärkt der Studioarbeit zuwenden wolle, wo er sein noch ausbaufähiges Potenzial vermutet. Nur gut, dass auf seine Konzerte nicht verzichtet werden muss. Das wäre schade.