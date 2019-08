Immer wieder ist von Unfällen zu lesen, an denen Radfahrer beteiligt sind. Das liege zum großen Teil am stark gestiegenen Radverkehr, aber auch am Umgang mit dem Rad im dichten Straßenverkehr, heißt es in einer Pressemitteilung. Der ADFC Lüdinghausen möchte zu mehr Sicherheit im Radverkehr beitragen und bietet deshalb ein Sicherheitstraining für Rad- und Pedelecfahrer an.

Fahrradhelm wird empfohlen

Auf dem speziell zugeschnittenen Programm stehen Übungen wie das Umfahren von Hindernissen, Gleichgewichtsübungen und das Wenden auf engstem Raum. Einen wesentlichen Teil des Trainings nimmt das Thema „sicheres Bremsen“ ein. Punktgenaues Bremsen und das plötzliche Bremsen in Gefahrensituationen sind lebenswichtig und werden intensiv geübt. Das Training dauert etwa drei Stunden, geübt wird mit dem eigenen Rad oder Pedelec. Die Benutzung eines Fahrradhelms wird empfohlen. Auch Nichtmitglieder des ADFC sind dazu eingeladen, teilt der ADFC mit.

Aufgrund der großen Nachfrage bieten Manfred Piotrowski und Norbert Beisenkroll, die die Kurse leiten, zum Saisonende noch einen zusätzlichen Termin an, und zwar am 7. September (Samstag) um 10 Uhr auf dem Schulhof des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs. Es sind noch einige Plätze frei. Eine vorherige Anmeldung ist aber unbedingt erforderlich.