Wenn die Städtische Realschule im kommenden Jahr ausläuft, nur noch in Aufzeichnungen und Erinnerungen existiert, dann ist es auch mit den traditionellen Ehemaligentreffen vorbei. Wer noch einmal am Fest der „Alten Lüdinghauser“, dem Verein der früheren Realschüler, teilnehmen möchte, hat am 14. September (Samstag) die letzte Gelegenheit dazu. Es gibt noch einen besonderen Anlass: Denn die Bildungseinrichtung, die 1869 als Theoretische Ackerbauschule gegründet wurde, feiert ihr 150-jähriges Bestehen.

In ihrer jetzigen Form existiert sie seit 1951 – zunächst als Landwirtschaftliche Realschule, später wurde sie zur Städtischen Realschule. Deshalb ist das Ehemaligentreffen für alle früheren Realschüler gedacht, die in jenem Jahr und danach ihren Abschluss gemacht haben. „Alle, die noch auf der Burg Lüdinghausen zur Schule gegangen sind, haben wir schriftlich eingeladen“, informiert Franz-Josef Krechtmann , Vorsitzender der „Alten Lüdinghauser“. Dabei sind ganze 700 Karten rausgegangen. Und das sind noch nicht alle, denn die früheren Schüler der Abschlussjahrgänge 1951 bis 1959 haben noch keine Post erhalten. „Da ist uns ein Fehler unterlaufen“, erklärt Krechtmann. Den will das Organisationsteam aber schnell korrigieren. „Sie bekommen noch eine schriftliche Einladung“, verspricht der Vorsitzende den ältesten Ehemaligen.

Aber auch alle, die nach dem Umzug an die Tüllinghofer Straße zur Realschule gegangen sind, sind bei dem Fest willkommen, ebenso alle ehemaligen Lehrer. „Wir bitten alle, die teilnehmen möchten, sich rechtzeitig anzumelden, damit das Planungsteam arbeiten kann“, betont Krechtmann, der die Realschule von 1969 bis 1976 besucht hat. Eine E-Mail an info@realschule-luedinghausen.de genügt.

Mit einer Kranzniederlegung an der Burg Lüdinghausen beginnt das Fest um 15 Uhr. Anschließend ist Kaffeetrinken, das Ehemaligentreffen endet mit einem Dämmerschoppen.