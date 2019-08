Nachdem bereits am Mittwoch (21. August) eine Anzeige von zwei Jugendlichen wegen sexueller Belästigung an der Skateranlage am Klutensee-Bad erstattet wurde ( WN berichteten), kam es nach Angaben der Polizei am Freitag (23. August) gegen 17.30 Uhr vermutlich zu einer ähnlichen Straftat. Demnach hielten sich zwei zwölfjährige Mädchen am Skaterpark auf. Dort wurden sie von einem Mann angesprochen und um Hilfe im Umgang mit einem Smartphone gebeten. Die beiden Mädchen wiesen das Ansinnen des Mannes zurück und entfernten sich in Richtung Hallenbad-Parkplatz.

Dort sprach der Mann sie erneut an und drückte einem Mädchen das Handy in die Hand, wobei er es an der Brust berührte. Anschließend entfernte er sich mit einem silbernen Fahrrad in Richtung Bad, teilte die Polizei weiter mit. Aufgrund der ähnlichen Täterbeschreibung und Tatsituation werde derzeit geklärt, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, teilte die Polizei am Montag mit.

Zahlreiche Hinweise eingegangen

Nach der Veröffentlichung im Zusammenhang mit der ersten angezeigten sexuellen Belästigung sind bei der Polizei zahlreiche Hinweise eingegangen. Diese werden derzeit überprüft. Für weitere Hinweise stehen die Beamten der Wache in Lüdinghausen ( ✆ 0 25 91/79 30) zur Verfügung.