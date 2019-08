Der Selmer Züchter Jürgen Pötter feierte auf dem dritten Preisflug der Jungtauben der RV Lüdinghausen einen Dreifacherfolg. Die Tauben der Reiservereinigung wurden um 7.15 Uhr im circa 200 Kilometer entfernten Fulda bei sonnigen Verhältnissen losgelassen. Jürgen Pötters Tauben erreichten um 9.33 Uhr ihren Heimatschlag.

Die weiteren Ergebnisse: 4. SG Hoppe/Sohn (Selm), 5.,6.,14. Jürgen Pötter (Selm), 7.,17.,18. IG Kersting (Lüdinghausen), 8. Josef Rehr (Selm), 9.,10.,11., 12.,13.,15.,16.,19.,20. SG Hagedorn/Becker/Schwick (Lüdinghausen).

SG Vollmer/Vorspohl führend in der Meisterschaft

In der Jungtaubenmeisterschaft führt die SG Vollmer/Vorspohl (Ottmarsbocholt) mit 15 Preisen vor der preisgleichen SG Hagedorn/Becker/Schwick und Markus Klaas (Lüdinghausen). In der Generalmeisterschaft führt die SG Hoppe/Sohn unverändert mit 118 Preisen vor SG Hagedorn/Becker/Schwick (117 Preise) und der SG Vollmer/Vorspohl (113 Preise). Auf dem vierten Preisflug am kommenden Wochenende werden die Bronzemedaillen für Jungtauben ausgeflogen.