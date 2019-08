Im Klutensee-Bad finden vom heutigen Mittwoch bis einschließlich 4. September (Mittwoch) die jährlichen Revisionsarbeiten statt. In dieser Zeit bleiben Bad- und Saunabereich geschlossen. Am Dienstag (3. September) und 4. September (Mittwoch) wird zusätzlich für zwei Tage der Fitnessbereich geschlossen, um auch hier eine Grundreinigung beziehungsweise Reparatur- und Wartungsarbeiten durchführen zu können, heißt es in der Mitteilung des Klutensee-Bades.

In der Revisionsphase werden die Arbeiten erledigt, die während des allgemeinen Badebetriebes nicht durchgeführt werden können. Zu Beginn wird aus allen Becken das Wasser abgelassen, danach werden die Beckenböden und Fliesen gründlich gereinigt, teilt die Badleitung mit.

Beckenböden und Fliesen werden gereinigt

Auch notwendige Fugenarbeiten und andere Reparaturen in den verschiedenen Becken sowie Wartungen der technischen Anlagen sind jetzt durchführbar. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Becken wieder mit Wasser gefüllt. Bis sie wieder gefüllt und aufgeheizt sind, vergehen zusätzlich noch ein paar Tage.

Doch nicht nur der Badebereich wird einer gründlichen Reinigung unterzogen. Auch im Saunabereich stehen unterschiedliche Arbeiten an: Neben der Gartenpflege steht auch hier die Grundreinigung der einzelnen Saunen und des Solebeckens sowie die Wartung der Saunaöfen an. An den restlichen Tagen gilt es, weitere Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel Wartungs-, Elektro-, Maler- und diverse Verschönerungsarbeiten, heißt es abschließend.