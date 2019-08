Einer herausragenden Persönlichkeit der neueren Stadtgeschichte wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal gesetzt. In einer Feierstunde wird am Samstag (31. August) um 11 Uhr am Eingang der Fußgängerzone gegenüber des Rathauses (Steverstraße 31, neben der Stadtbücherei) eine Bronzebüste enthüllt, die an den langjährigen ehrenamtlichen Bürgermeister Josef Holtermann erinnert und sein Gedenken dauerhaft bewahren soll, heißt es in einer Pressemitteilung. Holtermann war im November 2016 verstorben. Er war nicht nur Ehrenbürger der Stadt Lüdinghausen, sondern auch der Partnerstädte Taverny in Frankreich und Nysa in Polen.

Aus dem seit 1892 im „Hotel zur Post“ ansässigen Stammtisch „Gesellschaft Reichstag“ stammt die Idee, Holtermanns Lebenswerk mit einer Büste zu würdigen. Die Idee wurde vom Lions Club Lüdinghausen, dem Holtermann ebenso angehörte wie dem historischen Stammtisch, aufgegriffen und im Rahmen des „inte­grierten Stadtentwicklungskonzeptes“ umgesetzt. Von einem unabhängigen Gremium, das dem Quartiersmanagement zur Seite steht, wurde die Projektidee einhellig unterstützt.

Geschaffen von der Künstlerin Annette Wittkamp-Fröhling

Das Ergebnis des Gemeinschaftswerks, geschaffen aus der Hand der Lüdinghauser Künstlerin Annette Wittkamp-Fröhling, wird am Samstag der Öffentlichkeit übergeben.

Ganz im Sinne des Geehrten („Zieh den Kreis nicht so klein“) soll die Feier Gelegenheit zur Begegnung bieten. So sorgen ein Getränke- und ein Würstchenstand für die Bewirtung. In enger Verbundenheit zu Josef Holtermann übernimmt der Spielmannszug „Klingendes Spiel“ aus Seppenrade die musikalische Umrahmung.

Im Zusammenhang mit der Übergabe der Bronzebüste und des kleinen Festes, das auch im Hinblick auf das Schützenfest der Gemeinschaft Mühlenpaot gegen 14 Uhr beendet wird, will der Lions Club die Lüdinghauser Tafel unterstützen, die mit dem bevorstehenden Umzug vor einer großen Herausforderung steht.

Zur Übergabe von Stele und Büste zur Erinnerung an den ehemaligen Bürgermeister lädt der Lions Club alle Interessierten ein. Neben der neuen Büste hält bereits seit einem Jahr die „Josef-Holtermann-Stiege“ in Seppenrade das Gedenken an den Ehrenbürger wach.