Gespannt ist das Organisationsteam des KAKTuS Kulturforums auf den Erfolg der Abschlussveranstaltung seines diesjährigen Sommerfestivals: Mit „Lüdinghausen tanzt!“ soll erstmalig eine reine Tanzveranstaltung die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen. Am Sonntag (1. September) wird sich im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen zeigen, ob die Initiatorin Maria Wolff richtig liegt mit ihrer Prognose: „Lüdinghausen ist tanzbegeistert!“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Balfolk über Biodanza bis Line Dance

An diesem Nachmittag soll es um ganz unterschiedliche Tanzerlebnisse gehen – zum Genießen und zum Mitmachen. Angeboten werden verschiedene Tanzarten, die es in Lüdinghausen und Umgebung gibt, wie etwa Balfolk, Biodanza, Volkstanz, Kreistanz, Erlebnistanz, Line Dance, Gesellschaftstanz und mehr. Wie es dazu kam? Dazu sagt Maria Wolff: „Als ich vor einigen Jahren hierher zog, war ich begeistert von den unterschiedlichen Tanzangeboten hier und in der Umgebung. So viele Möglichkeiten haben die meisten größeren Städte nicht zu bieten.“ So entstand die Idee, dem „T“ (für Tanz) im KAKTuS einen ganzen Nachmittag zu widmen.

Beim Vereinsvorstand stieß die Initiatorin auf offene Ohren: „Jeder ist willkommen – Voraussetzung ist nur Freude an Musik und Bewegung“, heißt es in der Pressemitteilung des KAKTuS.