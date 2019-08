Gegessen wird hier etwas später

Beim Ortstermin am Dienstag hatten die Handwerker das Schulzen­trum an der Tüllinghofer Straße noch für sich alleine. Mit Hochdruck laufen dort die letzten Arbeiten für die Erweiterung der Mensa der Sekundarschule – von nun an beobachtet von den vielen Jugendlichen, für die die sechseinhalb Wochen Sommerferien nun beendet sind. „Dass der Raum toll wird, sieht man jetzt schon“, ist Schulleiter Mathias Pellmann von dem Vorher-Nachher-Effekt begeistert.

Zum einen sorgt der Anbau von rund 200 Quadratmetern mit bodentiefen Fenstern für viel Licht, zum anderen wurde die Wand zum Schulflur komplett durch Glastüren ersetzt. Und ein heller Boden trägt ebenfalls zum neuen Raumgefühl bei. „All das macht schon viel aus, da fällt die niedrige Raumhöhe im Bereich der bisherigen Mensa gar nicht mehr so sehr ins Gewicht“, sagt Architektin Wibke Evert vom Büro Lindner und Lohse (Dortmund).

„ Zudem haben wir eine Akustikdecke eingezogen, um den Lärmpegel bei den Mahlzeiten so weit wie möglich zu reduzieren. Zudem haben wir eine Akustikdecke eingezogen, um den Lärmpegel bei den Mahlzeiten so weit wie möglich zu reduzieren. “ Wibke Evert

Zum Vergleich: Der Anbau hat eine Deckenhöhe von drei Metern, im Altbau sind es 2,40 Meter. Die helle Wandverkleidung aus Weißtanne sorgt nicht nur dafür, dass die Mensa freundlicher wirkt, das Holz ist auch akustisch wirksam. „Zudem haben wir eine Akustikdecke eingezogen, um den Lärmpegel bei den Mahlzeiten so weit wie möglich zu reduzieren. Und es gibt nun eine Zu- und Abluft“, erläutert Evert. „Das“, so ist Pellmann überzeugt, „wird eine deutliche Verbesserung während des Essens bewirken.“

Apropos: Ein wenig müssen sich Schüler und Lehrer noch gedulden, ehe die erste Essensausgabe in der erweiterten Mensa erfolgt. Ursprünglich sollten die Arbeiten zum Start des neuen Schuljahres abgeschlossen sein, das klappt jedoch nicht ganz. Die Fertigstellung verschiebe sich um wenige Wochen, berichtet der Beigeordnete Matthias Kortendieck. „Wir rechnen damit, dass Mitte September die Bauabnahme erfolgen kann.“

„ Hier entsteht ein Multifunktionsraum. Hier entsteht ein Multifunktionsraum. “ Matthias Kortendieck

Pellmann ist überzeugt, dass noch vor den Herbstferien die ersten Mahlzeiten über den Tresen gehen werden. Diese werden täglich frisch zubereitet und von einem Caterer in die Schule geliefert. Pellmann: „Nach dem Motto ,smart eating‘ gibt es täglich ein Salat-, Pizza- und Nudelbuffet sowie täglich wechselnde Desserts. Da ist für jeden etwas dabei.“ Bis es soweit ist, dient ein früherer Pavillon der Realschule weiter als Übergangsmensa.

Auch wenn die Erweiterung, die mit rund 1,4 Millionen Euro im Kostenrahmen bleibt, noch nicht ganz abgeschlossen ist, steht bereits fest, dass die künftig rund 850 Schüler und 100 Lehrer, die die Sekundarschule in einem Jahr haben wird, die Mensa nicht nur zum Essen nutzen werden. „Hier entsteht ein Multifunktionsraum“, betont Kortendieck. Und Pellmann fügt hinzu: „Da bieten sich viele Möglichkeiten – für uns als Schule, aber auch für die Stadt.“