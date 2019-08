Die Farbe der Plakate – ein knalliges Orange – hat Signalwirkung. Und genau das will das St.-Marien-Hospital mit seiner am Mittwoch gestarteten Kampagne bezwecken. „Nichts mehr verschwenden! Weder deine Zeit! Noch deine Möglichkeiten!“ – unter diesem Motto wirbt das Krankenhaus um Pflegepersonal. „Die Idee für die Kampagne haben wir gemeinsam mit der Agentur Team Wandres entwickelt“, berichtete Monika Kleingräber-Niermann, Referentin der Geschäftsführung, bei der Präsentation der Aktion im Krankenhaus. Pflegedirektor Johannes Beermann ergänzte: „Das Motto spricht exakt den Sinn des Ganzen an, dass es nämlich an der Zeit ist, nichts mehr zu verschwenden.“

Mit Bannern, Plakaten, Anzeigen, Radiospots und Flyern will das Krankenhaus nicht nur Fach- und Nachwuchskräfte anwerben, sondern auch Wieder- sowie Quereinsteiger akquirieren. „Gleichzeitig geht es uns darum, unsere Mitarbeiter zu halten, die teils schon sehr lange bei uns sind“, hob Kleingräber-Niermann hervor. Genau diese Mitarbeiter sind es, die der Kampagne ein Gesicht geben, „die ihren Kopf dafür hinhalten“, so die Referentin der Geschäftsführung.

Alice Marx

Zwei von ihnen, Alice Marx und Thorsten Winskowski, waren bei der Vorstellung am Mittwoch dabei. Marx ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeitet bereits seit fünf Jahren im St.-Marien-Hospital. „Über Wien und Köln bin ich nach Lüdinghausen gekommen und habe hier glücklicherweise die Möglichkeit, so arbeiten zu können, dass sich Job und Familie vereinbaren lassen“, erzählte die 41-Jährige.

Ihr Kollege Winskowski hat einen ganz anderen beruflichen Werdegang hinter sich. Der 45-Jährige, der erst seit zwei Monaten im St.-Marien-Hospital arbeitet, war ursprünglich in der Kunststofftechnik und -verarbeitung tätig. „Irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich lieber mit Menschen arbeiten möchte“, berichtete er. Also machte er eine Umschulung zum Krankenpfleger – weil er eben, ganz nach dem Kampagnenmotto, nichts mehr verschwenden wollte.

Tim Richwien

Zeitgleich mit dem Start der Aktion hat das Krankenhaus seinen neuen Insta­gramkanal geschaltet, den die Bloggerin Lea Greub betreut. „Zudem werben wir auch im Ausland gezielt um Fachkräfte. Beispielsweise bauen wir gerade eine Kooperation mit einer medizinischen Fachschule in St. Petersburg auf“, hob Tim Richwien, Geschäftsführer des St.-Marien-Hospitals hervor.