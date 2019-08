Am 14. September (Samstag) ist Stadtfest in Lüdinghausen – und „Tag der offenen Tür“ bei der Lüdinghauser Polizei. Vor 70 Jahren war Grundsteinlegung für das Polizei-Dienstgebäude an der Olfener Straße 1. Im Rahmen des Stadtfestes wird dieser runde Geburtstag gefeiert – mit einem kleinen Familienfest, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Das erwartet die Gäste: Hundeführer der Polizei zeigen, was Diensthunde können. Thomas Meyer, Einstellungsberater der Polizei im Kreis Coesfeld, informiert rund ums Duale Studium bei der Polizei und Karrieremöglichkeiten. Experten für Kriminalprävention und Opferschutz beraten unter anderem über Einbruchschutz und beantworten Fragen. Am Stand der Verkehrssicherheitsberater der Polizei gibt es viele Informationen rund ums Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Gäste können in einem Fahrsimulator Platz nehmen. Beliebt bei Kindern: Fotoshooting auf einem echten Polizeimotorrad.

Historische Streifenwagen

Zu sehen gibt es außerdem historische Streifenwagen sowie das neueste Modell. Selbstverständlich kann man auch die Wache besichtigen. Das DRK grillt und zapft. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr wird den „Tag der offenen Tür“ an der Polizeiwache Lüdinghausen um 11.30 Uhr offiziell eröffnen. Das Familienfest endet gegen 17 Uhr. Alle Interessierten sind eingeladen, heißt es abschließend.