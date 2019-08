Drei Jahre lang regierten Oliver Schlierkamp und Beate Fritsch die Gemeinschaft Mühlenpaot, am kommenden Wochenende nun müssen der Schützenkönig von 2016 und seine Mitregentin den Thron räumen. Schweren Herzens, denn das Königspaar erlebte während seiner Regentschaft so manchen unvergesslichen Höhepunkt, so Schlierkamp im Rückblick: „Für uns hatte die Pflege des Gemeinschaftssinns während der drei Jahre einen hohen Stellenwert. Daher haben uns die Besuche etwa bei den Mühlen­paot-Kids, den Jägern, den aktiven Senioren und den Brunnenfrauen besonders gefreut. Auch die Besuche bei den Schützenfesten der Nachbarvereine zählen zu den unvergesslichen Höhepunkten, wie auch die Nachthronfeier 2016.“ Entsprechend groß ist auch die Vorfreude auf die Vorfeier des Schützenfestes 2019 am Samstag (31. August) – das letzte Ereignis, das Schlierkamp und Fritsch als amtierendes Königspaar begleiten werden.

Doch noch eine dritte „königliche“ Person wird sich an die vergangenen drei Jahre wohl noch lange erinnern – Schlierkamps Tochter: „Als Prinzessin hatte sie sehr viel Freude an den Veranstaltungen“, so der stolze Vater.

Auch die Königin möchte die während ihrer Regentschaft gemachten Erfahrungen nicht missen. „Das war eine ganz tolle Zeit. Das Schönste aber waren die Treffen mit den Senioren und den Brunnenfrauen, weil sie sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagieren. Aber auch mit den Ehrendamen und Thronherren haben wir viel gemeinsam gefeiert, unter anderem mehrere 50. Geburtstage.“ Gemeinsam mit König Schlierkamp und seiner Frau schaute das Ehepaar Fritsch zudem beim Oktoberfest in München vorbei.

Das Schützenfest der Gemeinschaft Mühlenpaot erwartet die scheidende Königin nicht nur mit Wehmut: „Beim vorletzten Schützenfest hat mir mein Mann den Heiratsantrag gemacht. Beim letzten hat mich Oliver gefragt, ob ich seine Königin werden will. Ich bin gespannt, was jetzt kommt .“