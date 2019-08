Rückkehr nach drei Jahren

Ab heute und noch bis Sonntag, 1. September, ist die „IG Welsh“ nach drei Jahren wieder zu Gast beim RuF Ostbevern und feiert dort ihre 43. Bundesschau der Welsh Ponys und Cobs.

Bereits heute starten die Geländeprüfungen unter in Sattel und mit der Kutsche. Besondere Schmankerl dürften in diesem Jahr die Sonderwertung für den Ü 40-Cup und das Satteltrabrennen am Sonntag und sein.

Einzigartig an dieser Rasse sind nicht nur deren vielseitige Verwendbarkeit, der Adel und die fein herausgeputzten Eltern mit britischem Hut und Kostüm, während die Jüngsten ihr Können zeigen, sondern auch die Unterteilung in vier recht unterschiedliche Sektionen.

Und auch die Bandbreite der über das ganze Wochenende hinweg angebotenen Prüfungen spiegelt die Vielseitigkeit der Rasse wider: da sind Welsh Mountain Ponys (Sektion A) als zuverlässiger Partner für die Kleinsten und in rasanter Fahrt vor den Wagen gespannt. Das Publikum sieht sportliche Welsh B-Ponys im Springparcours, barocke Welsh C-Ponys im Schauring oder beim Trail und kalibrige Welsh Cobs über Geländehindernissen und in Dressurküren. Selbstverständlich runden die Welsh-Partbreds (mindestens 12,5 Prozent Welshblut-Anteil), die auch im FN-Turniersport ihre Anerkennung finden, das Bild der Rasse ab.

Am Sonntag findet außerdem parallel zum Sportteil die große international bestückte Zuchtschau statt. Die Tiere werden rassetypisch herausgebracht und beeindrucken hier, ebenso wie in ihrer walisischen Heimat, die Zuschauer mit gewaltigem Gangwerk und edlem Geblüt.

Die große Abschlussparade mit allen Champions aus Zucht und Sport sorgt für einen feierlichen Ausklang dieser großen Veranstaltung.

Die Welsh sind Ponys und Kleinpferde für die ganze Familie, und so ist der Eintritt an allen Tagen traditionell frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Weitere Infos finden Interessierte unter www.ig-welsh.de und auf www.facebook.de/igwelsh.