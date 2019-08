Am Sonntag (1. September) jährt sich zum 80. Mal der Tag des Beginns des Zweiten Weltkriegs . Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen und der zwischen Hitler und Stalin abgesprochenen Okkupation des Landes begann alles. In der Folge zog die Furie des Krieges durch fast alle europäischen Länder, Millionen Tote, brutale Vertreibungen und Umsiedlungen sowie gewaltige Zerstörungen hinterließen bis 1945 und danach eine breite Spur der Verwüstung im Lebensraum und in den Herzen der Menschen, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG).

Traumatisiert

Eine besondere Form der Demütigung war während des Krieges die Verschleppung von Männern und Frauen aus den eroberten Gebieten in das „Reich“, besonders aus Osteuropa. Sie mussten in der Landwirtschaft oder in der deutschen Rüstungsindustrie Zwangsarbeit leisten. Auch auf Höfen in Lüdinghausen und Seppenrade waren einige von ihnen beschäftigt, wo sie nicht immer freundlich behandelt wurden. Auf jeden Fall waren sie gezwungen, sich fern der Heimat einem ungewissen Schicksal auszuliefern. So mancher hat die Zeit der Zwangsarbeit dennoch überlebt und ist mit einem Trauma in sein Heimatland zurückgekehrt. Andere haben sich noch während der Kriegszeit das Leben genommen.

Innehalten

Die DPG lädt die Lüdinghauser Bevölkerung ein, sich am Sonntag um 17 Uhr an der Trauerhalle in Seppenrade einzufinden, Lichter oder Blumen mitzubringen und auf dem Friedhof ein paar Minuten an dem Grab des polnischen Zwangsarbeiters Roman Dłużeń innezuhalten, neben dem auch die Gebeine von drei weiteren Landarbeitern aus Osteuropa ruhen. In ihren Briefen zum Jahrestag des Kriegsbeginns an den Bürgermeister von Nysa hatten Lüdinghausens Bürgermeister Richard Borgmann und die DPG gemeinsam dazu aufgerufen, am 1. September in Lüdinghausen und Nysa „Lichter anzuzünden“, die ausdrücken sollen, dass in den Beziehungen zwischen den Menschen in den beiden Partnerstädten mittlerweile das Helle über die Dunkelheit der bitteren geschichtlichen Erfahrungen gesiegt hat.