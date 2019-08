Alligator in der Badewanne

In Herne hat bis zum frühen Freitagabend eine entwischte hochgiftige Kobra Angst und Schrecken verbreitet. Könnte das in Lüdinghausen auch passieren? „Ja“, sagt Klaus Dahms von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld. Grundsätzlich darf jede Person solche Tiere in den eigenen vier Wänden oder auf ihrem Grundstück halten. „In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Gefahrtierverordnung, in der entsprechende Vorgaben gemacht werden.“

Giftige Kobra

Deshalb müsse eine giftige Kobra oder eine Vogelspinne nicht gemeldet werden, sagt Dahms. Angezeigt werden müssen den Behörden allerdings Tiere, die auf der Liste des Washingtoner Artenschutzübereinkommens stehen. Diese Tiere benötigen entsprechende Papiere, die beweisen, dass mit der Haltung nicht gegen den Artenschutz verstoßen wird. Eines der Lebewesen auf dieser Liste ist laut Dahms die griechische Landschildkröte, die ein recht beliebtes Haustier ist. Mit entsprechenden Nachweisen dürfe sie allerdings auch jeder halten. Gleiches gelte für zahlreiche weitere beliebte Vogelarten.

„ Von den meisten Tieren wissen wir allerdings nichts. Von den meisten Tieren wissen wir allerdings nichts. “ Klaus Dahms

Auch ein Alligator muss artgerecht gehalten werden. Foto: Colourbox

„Einschränkungen bei der Haltung von Tieren, egal ob geschützt oder nicht, fordert das Tierschutzgesetz“, betonte der Mitarbeiter des Kreises weiter. Jedes Tier müsse artgerecht gehalten werden. Gegen Verstöße könnten Behörden jederzeit vorgehen. „Dabei habe ich schon alles erlebt“, berichtet Dahms. „Pfeilgiftfrösche in der Tupperdose, Kängurus im Hühnerstall und Alligatoren in der Badewanne.“ Viele Halter gingen verantwortungsvoll mit den Exoten um und hätten viel Sachkenntnis, ist Dahms überzeugt.

In Lüdinghausen leben auch Großkatzen, die allerdings laut Dahms sicher und gut untergebracht seien. „Von den meisten Tieren wissen wir allerdings nichts“, ist der Mitarbeiter des Kreises überzeugt. Bei Hinweisen von Bürgern, gehe er jedem Fall nach und überprüfe dann auch die ordnungsgemäße Haltung. „Oft kommen solche Tipps, wenn jemand einmal beim Nachbarn eingeladen war und gesehen hat, welche Mitbewohner dort leben.“

Hochgiftige Exemplare

Es gebe eigentlich fast alles zu kaufen, die größte Terrarienbörse Europas in Hamm zeige, was alles möglich ist. Auch hochgiftige Exemplare werden dort gehandelt. Es muss aber nicht immer nur giftig sein, ausgefallen reicht einigen auch. Kleine Krallenaffen – wie „Herr Nilsson“ aus den Pippi-Langstrumpf-Filmen – gebe es ebenfalls als Haustiere. Der Veterinär ist allerdings davon überzeugt, dass verantwortungsvolle Halter von eventuell gefährlichen Tieren sehr fürsorglich mit ihnen umgehen und Sicherheit groß schreiben. Wenn jemand eine sehr giftige Spinne oder Schlange halte, wisse er auch, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, falls das Tier zubeißt.

Wird so ein Tier auf der Straße gefunden, stehen den Rettungskräften Experten zur Verfügung. Das bestätigt Klaus Hesselmann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Lüdinghausen. „Sollte uns eine entwischte Giftschlange oder Vogelspinne gemeldet werden, machen wir es so wie die Kollegen in Herne. Wir sperren den Bereich ab, sichern Türen, evakuieren gegebenenfalls und ziehen einen Experten hinzu.“ Der Spezialist entscheide dann über das weitere Vorgehen. In Lüdinghausen habe es solche Fälle allerdings bisher nur mit einer ungiftigen Kornnatter gegeben.

Teure Einsätze

Diese Einsätze können teuer werden, weil der Eigentümer für den Schaden aufkommen muss, den sein Tier verursacht. Bei exotischen Tieren übernimmt diesen Schaden laut Luca Schulze Hillert von der Provinzial-Versicherungsagentur Geiping, Hohenlöchter und Prumann nicht die normale Privathaftpflicht-Versicherung. Dafür müsse der Halter eine besondere Versicherung abschließen.

Nordrhein-Westfalen wollte 2014 die private Haltung von besonders gefährlichen und vor allem giftigen Tieren verbieten. Dazu gehörten Schlangen mit Giftzahn, Krokodile, große Bären und Raubkatzen. Der damalige Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) wollte zudem eine Anzeigepflicht für Tiere einführen, die gefährlich werden können, aber nicht tödlich giftig sind. Das Gesetz scheiterte an einer Einigung mit den kommunalen Spitzenverbänden, die sich nicht in der Lage sahen, die Verordnung zu überwachen. Jetzt nach dem Vorfall in Herne fordern einige Politiker wieder die Einführung einer entsprechenden Regelung zur Haltung von Wildtieren.

Nicht erlaubt ist es übrigens, ein Eichhörnchen einzufangen und als Haustier zu halten. Das ist im Bundesnaturschutzgesetz geregelt, nach dem es verboten ist, Wildtiere, die in freier Natur geboren wurden, zu besitzen. Ausnahmen sind nur mit behördlicher Genehmigung erlaubt, falls so ein Tier verletzt gefunden wird. Dann, so Dahms, müsse es anschließend wieder in die Freiheit entlassen werden.