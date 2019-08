Frühreife mit Folgen

Der heiße und trockene Sommer hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsplan des Biologischen Zentrums. Weil die Äpfel bei den aktuellen Temperaturen, wie schon im vergangenen Jahr, früher reifen, läuft die Apfelernte im Biologischen Zentrum am Rohrkamp schon seit Tagen auf Hochtouren. Von den Bäumen gepflückt werden sie von Annika Hahne und Helen Kleff , die Anfang August ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) begonnen haben.

„Wir sind immer dankbar, dass uns Jugendliche dieses Jahr schenken – das ist nicht selbstverständlich“, freut sich Dr. Irmtraud Papke, Leiterin des Biologischen Zentrums. Dabei ist die Attraktivität der Einrichtung offenbar so groß, dass Interessenten nicht händeringend gesucht werden müssen: „Wir haben in den vergangenen Jahren immer alle drei FÖJ-Stellen besetzen können“, sagt Papke. Das gilt auch für 2019/20: Neben der Dattelnerin Hahne und der Dortmunderin Kleff unterstützt noch ein weiterer Jugendlicher aus Datteln die fest angestellten Mitarbeiter am Rohrkamp.

Auch unabhängig vom Zeitpunkt der Obstreife stehe die Apfelernte immer ganz früh auf der Agenda der FÖJler, erklärt die Leiterin. Die unangenehmeren Tätigkeiten, wie etwa Unkrautjäten, stünden dann später auf dem Programm, so Papke schmunzelnd.

Die vorgezogene Ernte hat auch Auswirkung auf den Zeitpunkt der ersten Versaftung. So ist bereits am Freitag (6. September) die mobile Saftpresse beim Raiffeisenmarkt in Lüdinghausen vor Ort. Eine Anmeldung beim Betreiber der Presse unter ✆ 0 23 73 /397 95 40 unter Angabe der Apfelmenge ist erforderlich. Ein zweiter Termin ist am 4. Oktober (Freitag).

Die Versaftung durch die Obstkelterei van Nahmen an den Raiffeisenmärkten in Olfen und Werne hat in dieser Woche bereits begonnen. Dort werden bis Ende Oktober Äpfel angenommen – freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12.30 Uhr.

Eine weitere Alternative ist die Mosterei Schenk Natursaft an der Merschstraße 45 in Herbern. Eine Voranmeldung unter ✆ 0171/ 987 75 69 ist erforderlich.

Natürlich werden auch im Biologischen Zentrum Äpfel, die nicht als Tafelobst geeignet sind, weiterhin zu Saft verarbeitet und verkauft. Auch quasi im Miniaturformat wird aus festem Obst flüssiges: mittels einer kleinen Handpresse, die Kindergartenkinder bei vorangemeldeten Besuchen im Biologischen Zentrum selbst ausprobieren können.

Die Möglichkeit der Versaftung, ob am Rohrkamp oder anderswo, ist Papke nicht nur als naturnahe Alternative zum handelsüblichen Apfelsaft wichtig: „Es geht vor allem um den Erhalt von Streuobstwiesen. Das sind wichtige Lebensräume, die wir mit diesem Angebot fördern können.“