Einsatz für den Frieden in Europa

Zum 80. Jahrestag des Überfalls deutscher Soldaten auf Polen schrieb der Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG), Karl-Heinz Kocar, dem Bürgermeister aus Lüdinghausens Partnerstadt Nysa folgenden Brief:

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Herr Kolbiarz, zum 80. Jahrestag am 1. September 1939 hat unser Bürgermeister bereits einen Brief an Sie geschrieben. Richard Borgmann hat darin die bleibende deutsche Verantwortung für den Beginn des Zweiten Weltkriegs angesprochen und die im Krieg in deutschem Namen erlittenen großen Leiden des polnischen Volkes betont. Aus diesem schweren Erbe sind nun mit den Jahren Versöhnung und Freundschaft zwischen Polen und Deutschen und nicht zuletzt eine stabile Städtepartnerschaft zwischen unseren beiden Städten entstanden.

Wunder der Versöhnung

(. . .) Auch wir als Deutsch-Polnische Gesellschaft Lüdinghausen wollen uns den Worten unseres Bürgermeisters anschließen (. . .). Um von einem ,Wunder der Versöhnung‘ zu sprechen und dieses auch zu begreifen, lassen Sie mich dazu einige prägende Ereignisse der neueren polnischen Geschichte auf dem Weg dorthin anführen.

Erst im Jahre 1918 hatte Polen nach 123 Jahren der Fremdherrschaft seine staatliche Souveränität wiedergewonnen. Ab 1939 haben dann die Menschen im besetzten Polen als erste von allen europäischen Völkern erfahren müssen, zu welchen Verbrechen das diktatorische Regime der Nationalsozialisten fähig war. Der verzweifelte Warschauer Aufstand im August 1944 (. . .) wurde blutig niedergeschlagen, und das alte Warschau in Trümmer gelegt. Noch heute spüren wir die Folgen dieses Krieges und der Nachkriegsordnung. Die Spaltung Europas in Ost und West, das Entstehen von neuen ideologischen Feindbildern sowie eine bedrohliche militärische Konfrontation prägte auch das Leben der Menschen in Polen und Deutschland. Ihr Heimatland, lieber Herr Kolbiarz, musste gleich nach Kriegsende 40 Jahre lang die schlimmen Folgen kommunistischer Herrschaft ertragen.

Neubeginn in den Beziehungen

Viele Menschen in Polen und in Deutschland haben nach dem Krieg mutige Schritte unternommen, um trotz aller erlittenen Verletzungen zu einem Neubeginn in den Beziehungen unserer Länder zu kommen. Und der mutige Kampf der polnischen Solidarnosc hat Polen wieder in den Kreis der freien und demokratischen Staaten Europas und schließlich in die Europäische Union geführt.

Unsere seit nunmehr 26 Jahren bestehende Städtefreundschaft bestärkt uns in unserem Willen, uns auch weiterhin aktiv für den Frieden in Europa und der Welt einzusetzen. Die vielfältigen Kontakte von Bürgern unserer beiden Städte haben dazu geführt, dass mittlerweile so manche Freundschaft entstanden ist. Lassen Sie uns gemeinsam weiter daran arbeiten, dass unsere Städtepartnerschaft auch in Zukunft kontinuierlich vertieft wird und Früchte trägt, die für uns alle von Nutzen sind.

Aber lassen Sie uns (. . .) zunächst am 1. September gemeinsam „Lichter anzünden“, in Nysa und in Lüdinghausen, zur Erinnerung und zur Mahnung. Denn das Licht hat auch in unserer Partnerschaft längst über die Dunkelheit gesiegt.“