Der König tanzt zum „ABBA“-Song

Mit einem geselligen Frühschoppen beging die Gemeinschaft Mühlenpaot am Sonntag den ersten Tag der Regentschaft des neuen Königspaares. Nachdem Bernd Feldmann sich am Samstag die Königskette gesichert hatte, standen Vereinsmitglieder und Gäste am Sonntagvormittag wieder bereit, um gemeinsam zu feiern.

„Wir werden die gute Nachbarschaft in Lüdinghausen Jahr für Jahr weiter pflegen“, kündigte der zweite Vorsitzende Thomas Fritsch in seiner Begrüßung an und erhielt dafür den Applaus der zahlreich erschienen Gastvereine. So waren neben den Schützenvereinen Ermen, Aldenhövel, Berenbrock, Brochtrup-Westrup, Bechtrup, Elvert auch die Bürgerschützen, die Interessengemeinschaft Struck sowie die Hüwelgemeinschaft und die Gemeinschaft „Blaupunkt Heide“ mit Abordnungen vor Ort, um Feldmann und seiner Königin Ute Focke zu gratulieren. Bürgermeister Richard Borgmann erinnerte sich in seinem Grußwort an seine eigene Schützenzeit und betonte: „Dort habe ich Gemeinschaft erfahren.“

Gastvereine feiern mit

Ein ganz besonderes Programmhighlight war auch dieses Mal wieder die „Boygroup der Gemeinschaft Mühlenpaot“, die sich aus Bernd Feldmann, Thomas Fritsch und Stefan Niehues zusammensetzt und mit Liedern über das Schützenleben begeisterte. Fleißig mitgeklatscht wurde bei Titeln wie „Ich hab den Vogel fallen sehen“ oder „Ich hab geträumt vom Bier“ und ohne eine Zugabe ließ man die Sänger nicht ziehen. Ein Sketch der Offiziersfrauen ergänzte das Programm und auch die Gastvereine hatten kreative Ideen im Gepäck. So veranstalten die Struckler eine „Schützenfest-Olympiade“ mit Disziplinen wie Krawattenbinden und Fahnenschlag, die die Gemeinschaft Mühlenpaot schließlich für sich entschied.

Struckler begeistern mit „Schützenfest-Olympiade“

Das alte Königspaar Oliver Schlierkamp und Beate Fritsch wurde mit Plaketten geehrt und der Ehrenvorsitzende Klaus Rupieper freute sich über den Schützenfestvogel von vor 30 Jahren. Nicht fehlen durfte die Übergabe der Stadtkette, und auch der Wandervogel wechselte den Besitzer. Kleine Präsente erhielten Andreas Bohr, Bernd Feldmann und André Gehling, die den Vogel am Samstag um Krone, Apfel und Zepter erleichtert hatten.

Einen weiteren Höhepunkt des Programms bildete schließlich der Auftritt der Tetekumer Funken, die mit einem Tanz rund um die Popgruppe „ABBA“ überzeugten und bei der zweiten Zugabe einen besonderen Gasttänzer in ihrer Mitte begrüßten. König Bernd Feldmann schwang das Tanzbein zu „Dancing Queen“ und hatte dabei Lacher und Applaus auf seiner Seite. Zusammen mit seiner Königin Ute Focke gebührte Feldmann natürlich auch der erste Tanz im Anschluss an das Programm.