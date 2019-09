Eine Gasleitung ist bei Arbeiten im Bereich Gelsenwasser AG an der Ascheberger Straße am Montagnachmittag beschädigt worden. Der gesamte Bereich rund um den Einsatzort wurde evakuiert. Die Aschberger Straße ist zwischen der Selmer Straße und der Straße Flörsel gesperrt. Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Günter Weide, rechnet damit, dass der Einsatz bis zum Abend dauern wird. Es ist Gas ausgetreten, Messungen werden durchgeführt. Das DRK hat unterdessen eine Betreuungseinheit am DRK-Heim an der Werdener Straße eingerichtet.