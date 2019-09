Lüdinghausen -

Die Freiwillige Feuerwehr Lüdinghausen hat einen arbeitsreichen Wochenstart hinter sich. Waren die Kräfte nachmittags über Stunden aufgrund des Lecks in einer Gasleitung an der Ascheberger Straße im Einsatz, mussten sie abends zu einem Scheunenbrand in der Bauerschaft Brochtrup ausrücken, der bis in die Nacht dauerte.