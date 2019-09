Das Vokalensemble „Crescendo“ aus Lüdinghausen lädt am 22. September (Sonntag) um 18 Uhr zu einem Chor- und Orgelkonzert in die Pfarrkirche St. Felizitas ein. Mit dem Motto „I will sing with the spirit“ und unter der Leitung von Regionalkantor Thomas Kleinhenz erklingen traditionelle Motetten und Chorwerke sowie mitreißende und rhythmisch prägnante Spirituals und Gospels, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird aber um eine Spende für die Kirchenmusik in St. Felizitas gebeten.

Werke aus der Romantik

Das Vokalensemble „Crescendo“ wird vornehmlich Werke aus der Romantik sowie dem 20. und 21. Jahrhundert singen, unter anderem von Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Rheinberger und John Rutter. Aber auch selten gehörte Werke von den amerikanischen Komponisten Moses Hogan, Mark Hayes und Jeffery L. Ames stehen auf dem Programm.

An der Orgel wird Kleinhenz das Konzert mit abwechslungsreichen und farbenfrohen Werken ergänzen. Neben der zweiten Orgelsonate von Felix Mendelssohn Bartholdy erklingt die „Suite Carmelite“ von Jean Françaix, die in einzelnen Sätzen sechs Nonnen eines Karmeliter-Ordens musikalisch porträtiert.

Konzertreisen in Europa

Mit seinen außergewöhnlichen Konzerten hat sich das Vokalensemble „Crescendo“ vor allem im südlichen Münsterland einen Namen gemacht, teilen die Veranstalter weiter mit. Der Chor unternahm Konzertreisen durch ganz Deutschland, nach Sardinien, England, Ungarn und nach Frankreich (Taverny und Paris). Für das kommende Jahr ist eine mehrtägige Konzertreise nach England geplant.

Weitere Informationen über den Chor gibt es im Internet.