„Diese Farben werden von jetzt an überall zu sehen sein“, kündigte Michael Dahmen , Leiter des Gymnasiums Canisianum, am Donnerstag vor der Vollversammlung aller Schüler und Lehrer in der Aula an. Das Cani hat ab sofort ein neues Logo, das aus neun farbigen Kreisen und dem Leitmotiv „Gemeinsam Zukunft gestalten“ besteht.

Im Zentrum steht ein hellblauer Kreis, der die Schulgemeinschaft symbolisieren soll. Die vier darum gruppierten dunkelblauen Kreise stehen für die Schüler und Eltern, die Lehrer und die Schulverwaltung, Trägerverein, Stiftung und Förderverein sowie die Stadt. Die kleinen verschiedenfarbigen Kreise stehen für die vier Leitgedanken. Neben dem Leitmotiv sind das die Kernsätze „Leben und Lernen“, „Fordern und Fördern“ sowie „Beraten und Begleiten“.

Gemeinsamer Workshop

Die Idee für eine Neuaufstellung in der Öffentlichkeit sei vor etwa einem Jahr bei einem Treffen des Lehrerkollegiums in Bielefeld entstanden, so Dahmen. Seitdem wurde intensiv gemeinsam mit der Designagentur NUR design.text aus Münster an der Neugestaltung gearbeitet. Den Auftakt bildete im Mai ein gemeinsamer Workshop mit Vertretern aller Gremien der Schule.

Federführend für die monatelange Arbeit von Vertreter des Trägervereins, der Schulleitung und der Lehrerschaft war die am Canisianum für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Lehrerin Hanna Herlitzius , die sich sehr über das Ergebnis der Bemühungen freut. „Durch das Logo soll nach außen wie nach innen Identifikation geschaffen werden“, erklärte Herlitzius. Es solle neben Farbfreude und Offenheit den gelebten Gemeinschaftsgedanken am Cani symbolisieren.

Logo schafft Identifikation

Das neue Logo ist künftig auf allen Briefbögen und Flyern zu finden. Die neuen Fünftklässler und alle Schüler, die sich über die Schule für den Stadtfestlauf angemeldet haben, erhalten weiße T-Shirts mit den neun Kreisen, mit denen sie ihre Zugehörigkeit zu der Schule nach außen tragen können. Mit Verlegung des Schuleingangs zum Disselhook sollen dort Fahnen mit dem Logo wehen, die die Vorbeifahrenden direkt auf die Schule aufmerksam machen.

Passend zum neuen Auftritt wird derzeit auch die Schulhomepage durch das Lehrerkollegium überarbeitet. Im Oktober soll diese mit neuem Cani-Design freigeschaltet werden.

„Wir sind das Cani, wir alle machen uns auf den Weg“, sagte Dahmen zu den Schülern, die während der Präsentation teilweise schon intensiv über das bunte Logo diskutierten.