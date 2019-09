Wäre Stephan Ludwig ein Wein, hätte er vor allem das Attribut „trocken“ verdient. Auch wenn Ludwigs Konterfei auf der Weinflasche zu sehen ist, die ihm Mitveranstalter Jan Stork am Ende der Lesung in der VHS-Reihe „Wein und Wort“ überreichte, der Hallenser ist vor allem der Autor der bekannten Thriller-Reihe um Hauptkommissar Claudius Zorn . Vier Bände wurden in der ARD verfilmt.

„ Sie trinken, ich stammele vor mich hin. Sie trinken, ich stammele vor mich hin. “ Stephan Ludwig

So las er am Mittwochabend im besonderen Ambiente des Hangars des Flugplatzes Borkenberge vor etwa 200 Gästen aus seinem achten Zorn-Roman „Zorn – Blut und Strafe“. Das Publikum ahnte schon bei Ludwigs Begrüßungsworten „Sie trinken, ich stammele vor mich hin“, dass das kein ganz gewöhnlicher Abend werden würde. Bevor Ludwig das erste Kapitel vorlas, ließ er sich ausführlich über Coverform, -farbe und Klappentext aus. Erfreut stellte Ludwig, dessen nächstes Buch im Oktober veröffentlicht wird, fest: „Jetzt fällt mir wieder ein, worum es in dem Buch geht.“

Nach etwa einer Viertelstunde folgte dann der erste Satz, den der Autor noch drei Mal wiederholte, da ihm zwischendurch Gedanken unter anderem zu den Tipps einer Sprecherzieherin zu seinem Vorlesestil kamen. Nüchtern-lakonisch las sich Ludwig dann durchs erste Kapitel und präsentierte gleich die erste Leiche. Die blutrünstigsten Stellen ließ er dabei aus, um sie kurz danach doch gesammelt zu präsentieren. Es folgten eine Diskussion mit einem ortskundigen Zuhörer über die Existenz einer S-Bahn in Ludwigs Heimatstadt Halle/Saale und Spekulationen über den möglichen Einfluss der Handlung seiner Bücher auf Unglücke in und um Halle.

„ Das hat meine Mutter nicht gelesen, sonst hätte sie mich angerufen. Das hat meine Mutter nicht gelesen, sonst hätte sie mich angerufen. “ Stephan Ludwig

Später las Ludwig weiter aus seinem Werk, die zweite und dritte Leiche wurden entdeckt, zwischendurch leben die Kommissare Zorn (extrem faul, tiefe Stimme) und Schröder (klein, dick, dienstbeflissen, hohe Stimme) ihre Hassliebe aus. Um zu entscheiden, wer eine ungeliebte Veranstaltung besucht, spielen sie schließlich Schnick, Schnack, Schnuck. Auf Wunsch des Publikums las Schröder zum Abschluss noch „etwas Brutales“. „Das hat meine Mutter nicht gelesen, sonst hätte sie mich angerufen“, war sich der Autor sicher. Zwischendurch feierte er sich kurz selbst für einen besonders poetischen Satz. Zu der landläufigen Meinung über Schriftsteller erklärte Ludwig: „Die sitzen alle vor dem Computer und verdienen damit viel Geld. Das ist alles ein Vorurteil, in meinem Fall stimmt’s.“ Stilsicher mit einer Bierflasche in der Hand beendete der Zorn-Urheber den hintergründigen Abend.