Im Einsatz für die Sicherheit

„Allein wäre ich im Leben nicht darauf gekommen“, sagt Reinhard Frieling , wenn er an seinen Weg in den Polizeiberuf denkt. „Ich hatte mich bei der Kreissparkasse Lüdinghausen beworben“, so der 61-Jährige. 1975 aber flatterte dem damals 17-Jährigen eine Postkarte ins Haus – die Polizei warb um Nachwuchs. Ein Einstellungsberater der Ordnungshüter kam sogar ins Haus, anschließend ging es zu einem Bewerbungsverfahren in die Polizeischule in Münster. Am 1. Oktober 1975 schließlich habe er seine zweieinhalbjährige Ausbildung in der Polizeischule Stukenbrock angetreten, erinnert sich der heutige Leiter der Lüdinghauser Polizeiwache. „Damals ging es bei der Polizei noch sehr militärisch zu. Wir haben marschieren gelernt und mussten die Vorgesetzten noch mit der Hand an der Mütze grüßen“, beschreibt er diese Zeit.

Sein Wunsch bei der Berufswahl sei immer gewesen, mit Menschen zu tun haben zu wollen. Der habe sich in den 44 Berufsjahren erfüllt, blickt Frieling, der zum Ende dieses Monats in Pension geht, zurück. Im Laufe der Jahre hat der gebürtige Lüdinghauser diverse Stationen durchlaufen. Gut im Gedächtnis werde ihm die Zeit bei der Einsatzhundertschaft in Köln gleich zu Beginn seiner Laufbahn bleiben. Da ist er – zu Hochzeiten des RAF-Terrorismus – zur Personenkontrolle der israelischen Fluggesellschaft El Al am Düsseldorfer Flughafen eingesetzt gewesen. Recht früh ist er dann in die Ausbildung des Polizeinachwuchses eingestiegen – anderthalb Jahre in der Polizeischule Bork. „Doch das war nicht, was ich wirklich wollte“, erzählt Frieling, der seit 2007 die Lüdinghauser Wache leitet. Die ist mit ihren 30 Kräften an der Dienststelle Lüdinghausen und neun Bezirksbeamten vor Ort zuständig auch für Senden, Olfen, Nordkirchen und Ascheberg.

Schon 1981 kam seine erste Station in der Steverstadt. Da war er dann wieder mitten im Geschehen des Polizeialltags. Zehn Jahre war er danach bei der Kriminalpolizei . Eine Zeit, die zwiespältige Erinnerungen in ihm wachruft: „Fünf Jahre habe ich mich dort mit kinderpornografischen Verbrechen beschäftigt.“ Wie man damit umgeht? „Da helfen Gespräche mit Kollegen. Der persönliche Austausch ist wichtig“, sagt Frieling. Zudem gebe es seit Jahren auch weitergehende professionelle Hilfen. „Es ist gut, dass es diese Unterstützung gibt.“

Letztlich lerne man in dem Beruf aber durch eigene Erfahrung: „Man wächst da rein.“ Das gelte auch für den Umgang mit den Menschen. Da habe das Stichwort Deeskalation einen hohen Stellenwert. Seine Erfahrung der vergangenen Jahre sei da: „Die Menschen können kaum noch Probleme selbst regeln. Immer schneller wenden sie sich an ,die Behörden’.“ Nicht selten mangele es auch an Respekt und Akzeptanz im Umgang mit der Polizei – und das nicht allein bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen, bedauert er. Dabei, so betont er, bestehe die „Arbeit der Polizei doch zu 90 Prozent aus Hilfeleistungen“. Es gehe darum, das Bestmögliche zu tun, „um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten“.

Die Frage, was ein guter Polizist mitbringen müsse, beantwortet Frieling knapp: „ein gutes Stück Selbstbewusstsein, Gerechtigkeitsgefühl, Sozialgefühl und Wissensdurst“. Was er selbst im Ruhestand vermissen werde, sei, Verantwortung zu übernehmen: „An verschiedenen Rädern drehen“, nennt er das mit einem bedauernden Schmunzeln. Seinen Lebensmittelpunkt wird der 61-Jährige Ende des Monats mit seiner zweiten Ehefrau in Richtung Koblenz verlagern. Dort wolle er sich häufiger aufs Rennrad schwingen und sich in der Jugendarbeit eines Sportvereins engagieren. „Ich will etwas zurückgeben“, beschreibt er das.

Eine von Frielings letzten Herausforderungen in Lüdinghausen wird der „Tag der offenen Tür“ am 14. September (Samstag) von 11.30 bis 17 Uhr sein. Dann jährt sich die Grundsteinlegung des Polizeigebäudes an der Olfener Straße zum 70. Mal (WN berichteten).