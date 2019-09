Die Sommerferien sind vorbei und die Offene Jugendarbeit startet mit neuen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Neben einem neuen Kindertreff wird es wieder ein Mädchen-Café geben. Am Montag (9. September) startet das Mädchen-Café in den Kellerräumen des Stephanus-Gemeindezentrums (Stephanusweg 7), heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Mädchen ab zwölf Jahren sind eingeladen, von 16 bis 18.30 Uhr vorbeizukommen und die vielseitigen Freizeitangebote zu nutzen.

Geboten werden wöchentlich wechselnde Angebote von Kochen, Backen, Spiele, Basteln und anderes mehr. Begleitet und organisiert werden die Treffs von Eva Fuisting (BFD-lerin beim Café Blaupause), Selin Kara, Ceyda Karadag (Ehrenamtliche) und Alexandra Ridder (Diplom-Sozialpädagogin).

Ebenfalls im evangelischen Gemeindezentrum öffnet ein neuer Kindertreff jeden Freitag von 15.30 bis 18 Uhr für alle Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren seine Türen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Neben Aktionen wie Kochen, Chaosspiel und vielem mehr stehen jederzeit die Angebote des Treffs, wie beispielsweise Kicker, Airhockey, Gesellschaftsspiele oder Spielekonsolen, zur Verfügung. Begonnen wird schon am heutigen Freitag mit einem Kennenlern-Nachmittag, an dem nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern eingeladen sind, die Angebote des Treffs und die Leiter kennenzulernen. Die Verantwortlichen sind Pia Maßmann, Paula Stöwer, Julia Frede (Ehrenamtliche) und Alexandra Ridder, heißt es abschließend.