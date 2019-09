Der Caritasverband für den Kreis Coesfeld feiert sein 50-jähriges Bestehen an verschiedenen Orten im Kreis. Am 15. September (Sonntag) öffnen die Mitarbeiter die Türen des Caritas-Hauses an der Bahnhofstraße 24 in Lüdinghausen und stellen die Dienste und Angebote des Verbandes vor. „Die Besucher erwartet ein fröhliches Fest mit Musik, Mitmachaktionen, Kaffee und Kuchen“, heißt es in der Ankündigung.

Schon seit Mai flattert eine große Flagge mit bunten Smileys vor dem Caritas-Haus. Sie lasse die Passanten schmunzeln und verdeutliche das Motto des Jubiläums „50 Jahre – Wirken mit einem Lächeln“, schreibt der Caritasverband. Unter diesem Leitspruch wird am 15. September von 14 bis 18 Uhr mit einem bunten Programm gefeiert: Mitarbeiter und Klienten des Dienstes „Ambulant Betreutes Wohnen“ möchten mit allen Besuchern ein Rudelsingen veranstalten und haben außerdem ein Theaterstück vorbereitet. Ein DJ wird für Musik sorgen.

Spendenprojekt „Caritas-Café-Mobil“

Kinder sind eingeladen, Kacheln zu bemalen, um daraus ein großes Kachelbild zu gestalten. Für sie stehen außerdem eine Buttonmaschine und eine Torwand bereit. Dazu gibt es kostenfreie Getränke und Kuchen. Eine Ausstellung bietet einen Überblick der geschichtlichen Meilensteine des Verbandes. Außerdem wird das Spendenprojekt „Caritas-Café-Mobil“ vorgestellt.