Gesundheit, Kultur und mehr

Mit dem Schulstart hat auch die VHS ihr neues Programmjahr begonnen. „Die Volkshochschule. Das kommunale Weiterbildungszentrum“ – mit diesem Slogan, präsentierten bereits zu Beginn der Sommerferien VHS-Leiter Rolf Zurbrüggen und die beiden pädagogischen Mitarbeiter Alexandra Möllers und Frank Büning das neue umfangreiche Programm 2019/20 mit über 700 Kursen und Einzelveranstaltungen.

Das gesamte Programmangebot kann im Internet unter „www.vhs-warendorf.de“ abgerufen werden und dort kann man sich auch informieren und direkt anmelden.

Zum 100-jährigen Bestehen wollen die Volkshochschulen und ihre Verbände mit einer besonderen Aktion bundesweit für Aufmerksamkeit sorgen. Zahlreiche Volkshochschulen beteiligen sich an der bundesweit ersten „Langen Nacht der Volkshochschulen” am Freitag, 20. September, ab 19 Uhr. In keinem anderen Jahr der deutschen Geschichte wurden so viele Volkshochschulen gegründet wie 1919. Auslöser der Gründungswelle war die Weimarer Verfassung, die erstmals Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung als Teil des staatlichen Bildungswesens benannte und dies explizit mit den Volkshochschulen verknüpfte. Das Erlangen dieses Verfassungsrangs wird vom Deutschen Volkshochschulverband als offizielles Gründungsjahr des Volkshochschulwesens betrachtet. Bis heute ist die Volkshochschule der größte Anbieter öffentlich verantworteter Weiterbildung.

Auch die VHS Warendorf als moderner Dienstleister in Sachen Weiterbildung blickt auf eine lange Tradition zurück und möchte mit der „Langen Nacht der Volkshochschule“ dieses Jubiläum feiern und interessierten Bürgern in ihren Räumlichkeiten in Warendorf unter prominenter Beteiligung unter anderem mit dem „Storno“-Mitglied Thomas Philipzen einen Querschnitt durch ihr umfangreiches Angebot präsentieren.

Das vielfältige Bildungs- und Kulturangebot der VHS Warendorf ist auch in Ostbevern fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Neben den zahlreichen Kursen aus den Bereichen Politisch-Kulturelle Bildung, Recht, Sprachen, EDV, Pädagogik, Kreativität und Gesundheitsvorsorge gibt es ein umfangreiches Vortragsprogramm, teilweise auch mit Kooperationspartnern.

„Steinreich, vogelfrei! Zwei Frauen überqueren die Alpen auf eigenen Wegen“ ist der einladende Titel des Lese- und Bildvortrags von Gabriele Reiss. Sie wird am 8. Oktober um 19 Uhr in der „Kulturwerkstatt“ ihre Alpenüberquerung auf eigener Route von Starnberg bis Bardolino, über Brenner, Etschtal nach Malcesine vorstellen.

Die Initiative „Münster isst veggie“ ist am 14. November, um 19 Uhr in „Kulturwerkstatt“ zu Gast und wird zum Thema „Klimaschutz beginnt auf dem Teller – oder was hat mein Essverhalten mit Tier-, Umwelt- und Klimaschutz, unserer Gesundheit und dem Welthunger zu tun?“ über Zusammenhänge aufklären und Alternativen anbieten.

Ein Gesundheitsvortrag zum Thema „Hohe Lebensqualität im Alter – welche Rolle spielen dabei Ernährung und körperliche Aktivität?“ wird am 3. März 2020 um 19 Uhr im Rathaus von den Medizinern Andreas und Dörthe Lison präsentiert. Mit praktischen Tipps für den Alltag wird aufgezeigt, wie mit wenig Zeitaufwand Kraft, Ausdauer und Koordination erhalten wird und wie gesunde Ernährung auch im Alter körperlich und geistig fit hält.

Etabliert haben sich die kreativen Ferienkurse mit dem Titel „Vorsicht Kunst!“, eine Ferien-Kindermalschule für Kinder im Grundschulalter, unter der bewährten Leitung von Tatjana Scharfe. In den Oster- und Sommerferien wird je ein Wochenkurs in der Kulturwerkstatt angeboten.

Mit der in Ostbevern lebenden Künstlerin Martina Lückener wird „Selbstporträt zeichnen bei Kerzenschein für Anfänger und Fortgeschrittene“ ab dem 5. Februar 2020 mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr und „Freiluftzeichnen für Anfänger und Fortgeschrittene“ ab dem 6. Mai 2020 mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr in der „Kulturwerkstatt“ Ostbevern angeboten. Jeder Teilnehmer kann sich künstlerisch entfalten und die Freude an der Entwicklung der Zeichnung erleben.

Das Kurs- und Vortragsprogramm bietet darüber hin­aus viele Möglichkeiten, sich zu informieren, fortzubilden, zu entspannen und sich anregen zu lassen. Interessenten sollten sich das Programmheft der VHS besorgen, das zur kostenlosen Mitnahme im Rathaus, in der Sparkasse und in der Volksbank sowie in Apotheken erhältlich ist.

Im Internet gibt es unter „www.vhs-warendorf.de“ alle Informationen und Termine sowie die Möglichkeit, sich online anzumelden. Weitere Infos bei der Gemeinde im Bürgerbüro, ✆ 82 33, oder bei der VHS in Telgte, ✆ 0 25 04/21 53.