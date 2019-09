Eier-Punsch bringt Geld. Das erfährt der Lüdinghauser Unternehmer-Stammtisch alle Jahre wieder beim Adventsmarkt. 2500 Euro sind in den vergangenen beiden Jahren für ein ganz besonderes Projekt zusammengekommen. Auf Initiative des Stammtischs soll am Haus Mühlenstraße 46 ein „Gesundbrunnen“ installiert werden. Die Idee, so Peter Finke von den Unternehmern, sei sowohl bei der Stadt als auch beim Eigentümer der Immobilie, dem Bauverein Lüdinghausen, auf offene Ohren gestoßen. Die Gestaltung des Brunnens hat der Lüdinghauser Künstler Alfred Gockel übernommen. Der Energieversorger Gelsenwasser habe sich bereiterklärt, für den Wasseranschluss zu sorgen. Denn der Brunnen soll Trinkwasser spendieren.

Verfügungsfonds-Gremium entscheidet

Zur Realisierung des Projekts reicht die Spende allerdings nicht aus. Inzwischen sei das Vorhaben auch schon dem Gremium des Verfügungsfonds im Rahmen des Quartiersmanagements vorgestellt und die finanzielle Unterstützung beantragt worden. Darüber, so der städtische Wirtschaftsförderer Stefan Geyer, werde noch im September beraten.

Am Donnerstagabend überreichten die Mitglieder des Unternehmer-Stammtischs das bislang gespendete Geld an Josephine Kleyboldt. Die stellvertretende Bürgermeisterin wird die Summe treuhänderisch verwalten. Zudem, so Finke, freuen sich die Initiatoren des Projekts selbstredend über weitere Unterstützung.